Digitalbüro OWL: Paderborner sehen keine Konkurrenz

„Ich brenne für das Thema“, beteuerte Rainer Vidal von der Bezirksregierung Detmold in der Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung und E-Government. Das Digitalbüro OWL werde operativ von der Bezirksregierung gesteuert, habe seinen Sitz aber unter dem Dach der OWL GmbH in Bielefeld, erläuterte er das Konstrukt. Das Digitalbüro werde für drei Jahre mit jeweils 350.000 Euro ausgestattet und solle mit sechs Experten aus der kommunalen Praxis bestückt werden. „Das Büro soll die bereits erarbeiteten Projekte in der Modellregion aufgreifen und in der Region ausrollen“, sagte Vidal, der das Ganze leiten wird.

