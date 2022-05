Paderborn

Engel werden zu Dirigenten und Trapezkünstlern, eine Madonna schwebt über einem Mond, ein Holzsarg mit einem Skelett ist umgeben von Fotos von Soldatenfriedhöfen. „So haben Sie unser Haus noch nie gesehen“, versprach Kuratorin Christiane Ruhmann am Donnerstag. Und in der Tat erwarten die Besucher des Diözesanmuseums in Paderborn von Samstag an ungewohnte Bilderwelten.

Von Dietmar Kemper