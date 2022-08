Dirksmeier ist neuer Pfarrer in Schloß Neuhaus

Tobias Dirksmeier (46) ist von diesem Donnerstag, 1. September, an neuer Pfarrer der Pfarrei Heiliger Martin in Schloß Neuhaus. Er wurde am vergangenen Dienstag von Monsignore Dr. Michael Bredeck als Pfarrer installiert.

Durch das Aufsetzen seines Biretts übertrug der Leiter des Bereichs Pastorale Dienste im Erzbischöflichen Generalvikariat das Leitungsamt des Pfarrers an den Geistlichen. Mit dem Ablegen eines Eids versprach Dirksmeier, in der ihm übertragenen Pfarrgemeinde den Gottesdienst zu feiern und die Sakramente zu spenden.

Die Pfarrei Heiliger Martin in Schloß Neuhaus bildet als Gesamtpfarrei einen Pastoralen Raum. 13.605 Katholikinnen und Katholiken bilden die Pfarrei. Vorgänger von Dirksmeier ist Pfarrer Peter Scheiwe, der neue Pfarrer wirkte bereits als Pastor in der Pfarrei Heiliger Martin.

1975 in Paderborn geboren, wurde Tobias Dirksmeier am 29. Mai 2004 zum Priester geweiht. Er wirkte von 2004 bis 2010 als Vikar der Pfarrei St. Pankratius Körbecke und war dann Diözesankurat des Pfadfinderverbandes des Erzbistums sowie Seelsorger in Bielefeld. Seit 2012 ist Dirksmeier als Seelsorger – Pastor – in Schloß Neuhaus tätig.

Ursprünglich hatte ein zuletzt im Kreis Soest tätiger Pastor die Nachfolge von Pfarrer Peter Scheiwe antreten sollen, aber „wegen Vorwürfen verhaltensbezogener Art“ war es nicht dazu gekommen.