Der Fall eines jungen Mannes, der am frühen Sonntagmorgen bewusstlos und mit lebensgefährlichen inneren Verletzungen auf dem Boden der Marienstraße in Paderborn entdeckt wurde, gibt der Polizei Rätsel auf. Um die näheren Umstände zu klären, sucht sie nun nach Zeugen. Hinweise auf eine Straftat gibt es jedoch bislang nicht.

Wie die Polizei mitteilt, verließen mehrere Personen gegen 3.45 Uhr die Diskothek am Marienplatz. Auf der gegenüber liegenden Seite der Marienstraße entdeckten sie einen Mann, der bewusstlos auf der Erde lag. Sofort alarmierten sie den Rettungsdienst, der den 24-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. In der Notaufnahme wurde eine lebensbedrohliche innere Verletzung diagnostiziert.

Der Patient wird intensivmedizinisch behandelt und ist weiterhin nicht ansprechbar, berichtet die Polizei. Ursache könnte ein medizinischer Notfall sein. Laut Ermittlungen wies der junge Mann keine äußeren Verletzungen auf. Am Fundort sowie durch bislang erfolgte Zeugenbefragungen ergaben sich keine Hinweise auf Straftaten.

Zeugenhinweise erbeten

Derzeit sei jedoch weder bekannt, ob der 24-Jährige aus Bad Pyrmont zuvor allein unterwegs war, noch wo er sich in der Nacht aufgehalten hat.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.