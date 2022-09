Diskussion um „oben ohne“ in Paderborner Freibädern

Paderborn

Die Diskussion, ob Frauen mit nackter Brust in Freibädern sonnen oder schwimmen dürfen, hat Paderborn erreicht. In einem Antrag setzt sich die Fraktion Die Linke für eine Änderung der Haus- und Badeordnung ein. Am Donnerstag war dies der Auslöser für eine kontroverse Diskussion. Über das Thema könnten bald alle Paderbornerinnen abstimmen.

Von Rajkumar Mukherjee