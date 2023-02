Reime über Diversität in Paderborn

Lukas Koller, Marsha Maria Miessner und Julia Katharina Braun (von links) schlüpfen in dem Jugendstück mit seiner Zirkuswelt in mehrere Rollen.

Premiere hat das Werk von Sergej Gößner am Donnerstag um 11 Uhr im Theatertreff. Es ist das erste neue Stück der Kinder- und Jugendsparte Jott des Paderborner Theaters im neuen Jahr.

Zu den Besonderheiten des Theaterstücks, das für Jungen und Mädchen ab zehn geeignet ist, gehört, dass es in Reimform daherkommt. Sergej Gößner habe für seine Hauptfigur einen besonderen Kniff gesucht und dem Thema eine spezielle Note geben wollen, erläuterten Grit Lukas und Nicole Dietz bei der Vorstellung des Stücks.

Starker Mann liebt Lockenperücken

Grit Lukas wird in Paderborn Regie führen, Nicole Dietz die Dramaturgie übernehmen. Wenn der fabelhafte Di die Bühne betreten hat, wird gereimt. Er oder sie lädt das Publikum „zu Geschichten ein, die erzählen über das Anderssein, über Geschichten von einem starken Mann, der nicht anders kann, als das ihn entzücken blonde Lockenperücken“.

Neben dem starken Mann werden der Schwan Klaus, der sich wie eine Ente fühlt, und die beiden Kinder Ayla und Ben die Bühne bevölkern. Sie tragen brav Rosa und Blau, wie es sich angeblich gehört. Ganz im Sinne des Vereins fürs Richtigsein, der auf Tradition pocht. Aber dann beginnen die Kinder, über ihr stereotypes Rollenverhalten nachzudenken.

Sergej Gößner stellt die Frage nach Identität und Normalität. Wer und was dürfen Menschen sein? Was steht ihnen im Weg? Gößner entwerfe „die Utopie einer diversen Welt, in der vieles möglich ist“, betonte Nicole Dietz. Dass der fabelhafte Die eine Jahrmarktsperson ist und dem Publikum eine Vorstellung gibt, habe einen guten Grund, ergänzte Grit Lukas: „Im Varieté haben Menschen, die nicht ,normal' waren, früher schon einen Platz gefunden.“

Erst Schauspieler, jetzt Regisseur

Sergej Gößner stand selbst als Schauspieler auf der Bühne, zum Beispiel in Wiesbaden, Innsbruck und Hamburg, ist jetzt aber Autor und Regisseur mit Faible für das Kinder- und Jugendtheater. Queere Lebenswelten und Außenseitertum sind Themen, die ihn interessieren. In seinem Stück „Wegklatschen: Applaus für Bonnie und Clyde“ wiederum geht es um Rechtsextremismus, Gewalt unter jungen Menschen und um politischen Aktivismus.

Für seine Stücke wurde der 35-jährige Ludwigshafener, der jetzt in Hamburg lebt, mehrfach ausgezeichnet. In „Der fabelhafte Die“ verlangt er dem Jott-Ensemble einiges ab. Marsha Maria Miessner, Julia Katharina Braun und Lukas Koller schlüpfen in mehrere Rollen. Und die Hauptfigur wird jeder von ihnen spielen – symbolisch dafür, dass jemand nicht darauf festgelegt ist, was andere über ihn sagen und Normen scheinbar festlegen.

Die neue Produktion des Theaters wird nicht nur im Theatertreff, sondern auch mobil in Schulen gespielt. Wer Interesse hat, wendet sich an die Gastspieladministratorin Antonia Rebbert ([email protected]).