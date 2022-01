DLRG Paderborn schwimmt ins neue Jahr

Die beiden Taucher Guido Brinkmann und Daniel Menne von der DLRG Ortsgruppe Paderborn haben am Neujahrstag in der Pader das Jahr 2022 begrüßt.

Das Neujahrsschwimmen der DLRG hat in Paderborn eine schöne Tradition. Leider konnte sie auch bei diesem Jahreswechsel nicht in der gewohnten Art und Weise stattfinden. Die beiden Taucher Guido Brinkmann und Daniel Menne verwandelten das Gemeinschaftserlebnis allerdings in eine digitale Version, die aber unter realen Bedingungen stattfand.

Das Duo stieg, gut eingepackt in Spezialkleidung und ausgestattet mit Flossen an den Füßen, in Paderborn in den kürzesten Fluss Deutschlands. Anschließend ließen sie sich in Richtung Schloß Neuhaus treiben.

Am Ufer der Pader gab es etliche Neujahrs-Spaziergänger, die die Neujahrsgrüße der beiden DLRG-Mitglieder erwiderten. Ob es das Duo bis Schloß Neuhaus geschafft hat, blieb am Ende offen. „Vielleicht schwimmen wir dieses Jahr auch nur bis zum Padersee“, kündigten sie an.