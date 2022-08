DLRG und DRK: spezielles Training für Paderborner Einsatzkräfte

Krawalle in Freibädern, Anzeigen gegen Badende, die sich unerlaubt an privaten Baggerseeen tummeln, aufgeheizte Partystimmung auf der Liegewiese – die Sonne sorgt derzeit nicht nur für hohe Temperaturen, sondern erhitzt mitunter auch die Gemüter.

Doch wie gehen beispielsweise Einsatzkräfte der DLRG damit um, wenn vor solchen Hintergründen Einsatzsituationen entstehen und im Zweifel lebensrettende Einsätze behindert werden? Das haben ehrenamtliche Einsatzkräfte der DLRG-Ortsgruppe Paderborn und des DRK Ortsverbandes Paderborn jetzt gelernt.

„Vorbeugung und Deeskalation sind die beiden Punkte, auf die es ankommt,“ erklärt André Dawson. „So kann vermieden werden, dass sich eine Situation soweit zuspitzt, dass die Helfenden sich am Ende auch körperlich zur Wehr setzen müssen und gar nicht mehr in der Lage sind, ihre eigentliche Arbeit zu machen.“

Dawson ist Trainer für Prävention, Deeskalation und Bedrohungsmanagement. Eine langjährige Karriere in den Bereichen Kampfkunst und Selbstverteidigung sorgen bei ihm außerdem für die nötige Praxis, die er in zielgruppenspezifischen Trainings vermittelt. So auch vor wenigen Tagen am Lippesee in Sande, wo er die Einsatzkräfte der DLRG und des DRK schulte.

Zwölf Männer und Frauen nahmen in voller Montur und mit ihrer normalen Ausrüstung an der Schulung teil. „Es ist wichtig zu wissen, wie ich mich im Ernstfall bewegen kann, wie schnell ich bin und welche Teile meiner Ausrüstung ich eventuell nutzen kann, um mich zu wehren“, erklärt Dominik Lossen, Technischer Leiter Einsatz bei der DLRG OG Paderborn und Initiator der Schulung.

So stand neben Themen wie Kommunikation, Mimik, Gestik und Körpersprache vor allem der praktische Teil im Fokus. Direkt am Einsatzort übten die Teilnehmer in so genannten Stresstrainings das richtige und schnelle Reagieren, das beispielsweise bei pöbelnden Badegästen angebracht ist. Außerdem standen einfache, in der jeweiligen Situation umzusetzende Selbstbehauptungstechniken auf dem Programm.

„Die Methoden sind für jeden von uns, egal ob Mann oder Frau, kräftig oder eher zierlich gebaut, umsetzbar“, bewertet Andre Rathmann, Wach- und Bootsführer bei der Paderborner Ortsgruppe, das Training. „Ich kann diese einfach und mit relativ wenig Übung anwenden, ohne lange zu überlegen. Das ist wichtig, um schnell und effizient meine Arbeit machen zu können und um Menschen in Not zu helfen.“

„Aus der Praxis für die Praxis“ – nur so kann ein Training funktionieren. Darüber waren sich nach der Schulung, die einen kompletten Sonntag dauerte, alle einig. Insgesamt hatte die DLRG-Ortsgruppe Paderborn in diesem Jahr schon 25 Einsätze zu bewältigen, davon 20 am Lippesee, 5 in Paderborn bzw. bei der Unterstützung von Events. Vorrangig ging es dabei um Erste Hilfe und Sachbergung.

Weitere Infos zu diesem oder generellen Trainings gibt es per E-Mail an [email protected] oder per E-Mail an [email protected]