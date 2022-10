Domkapitular Michael Bredeck leitet das Erzbistum Paderborn übergangsweise

Nach dem Rücktritt von Erzbischof Hans-Josef Becker leitet Domkapitular Michael Bredeck übergangsweise das Erzbistum Paderborn. Das Domkapitel wählte den 52-jährigen Priester zum sogenannten Diözesanadministrator, wie das Erzbistum am Mittwoch mitteilte. Bredeck ist seit April 2021 in der Bistumsverwaltung für den Bereich Pastorale Dienste verantwortlich.

Nachdem Papst Franziskus Beckers Rücktrittsgesuch am 1. Oktober angenommen hatte, leitete zunächst Weihbischof Matthias König als Dienstältester der drei Paderborner Weihbischöfe die Erzdiözese. Nun wird bis zur Einführung eines neuen Erzbischofs Bredeck das Bistum führen. Zu seinem Vertreter in Verwaltungsangelegenheiten ernannte er den Verantwortlichen für das seelsorgliche Personal, Thomas Dornseifer.

Als Diözesanadministrator besitzt Bredeck die Leitungsgewalt eines Bischofs im Erzbistum. Allerdings darf er keine Maßnahmen treffen, die wesentliche und längerfristige Veränderungen mit sich bringen und damit einen künftigen Erzbischof binden. Der gebürtige Dortmunder Bredeck empfing 1996 die Priesterweihe und war dann in der Seelsorge in Dortmund-Aplerbeck und Schwerte tätig. Von 2003 bis 2005 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät Paderborn, bevor er bis 2012 in der Priesterfortbildung arbeitete. Von 2015 an leitete Bredeck das Projekt Bistumsentwicklung in Paderborn. Er ist Berater der Pastoralkommission der Bischofskonferenz und während des kirchlichen Reformprozesses Synodaler Weg Ansprechperson für das Synodalbüro im Erzbistum Paderborn.