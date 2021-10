Dompastor Petrat geht für ein Jahr

Nach knapp fünfjährigem Wirken als Dompastor und nach zehn Jahren als Studierendenpfarrer verlässt Dr. Nils Petrat zum Jahresende Paderborn erst einmal. Er wird für ein Jahr bei einem Projekt der Jesuiten auf dem Campus der Hochschule St. Georgen in Frankfurt mitarbeiten.

Studierendenpfarrer verlässt Paderborn – Projekt in Frankfurt

Dompastor Dr. Nils Petrat wird für ein Jahr bei einem Projekt der Jesuiten auf dem Campus der Hochschule St. Georgen in Frankfurt mitarbeiten.

Nach knapp fünfjährigem Wirken als Dompastor und nach zehn Jahren als Studierendenpfarrer verlässt Dr. Nils Petrat zum Jahresende Paderborn erst einmal. Er wird für ein Jahr bei einem Projekt der Jesuiten auf dem Campus der Hochschule St. Georgen in Frankfurt mitarbeiten.

Die „Zukunftswerkstatt SJ“ bietet jungen Menschen durch Exerzitien und Auszeit-Wochenenden die Möglichkeit, sich mit Blick auf die eigene Berufung zu orientieren. Zudem wird auf dem Gelände in den kommenden Monaten ein „Berufungscampus“ als deutschlandweites Zentrum für Berufungspastoral aufgebaut. In seinem Projekt- und Weiterentwicklungsjahr wird Dompastor Dr. Nils Petrat im engen Kontakt mit dem Erzbistum Paderborn bleiben, um seinen weiteren Einsatz nach 2022 zu planen.

MEHR ZUM THEMA Paderborner Dompastor hat ein Buch über die Mängel der Kirche und die Bereicherung des Lebens durch Religion vorgelegt Nils Petrat glaubt das wirklich

„Das Projekt der Jesuiten ist reizvoll und spannend. Ich bin dankbar für die Chance, mich hier einbringen und selber viel dabei lernen zu können“, sagt der 41-jährige Priester. Zugleich sei er auch wehmütig, denn Paderborn und der Dom seien für ihn in den letzten Jahren zu einem Zuhause geworden: „Ich habe hier so viele Menschen kennen- und schätzen gelernt, denen ich bereichernde und bleibende Begegnungen verdanke“, betont der Dompastor, der seine Zukunft nach dem Projekt- und Weiterentwicklungsjahr weiterhin im Erzbistum Paderborn sieht.

Dr. Nils Petrat wird als Dompastor am Sonntag, 19. Dezember, in der Heiligen Messe um 11.45 Uhr im Paderborner Dom verabschiedet. Anschließend sind alle Gottesdienstbesucher zu einem Heißgetränk in den Kreuzgang des Domes eingeladen