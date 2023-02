Doppelausstellung in Paderborn würdigt Bildhauer Josef Rikus

In Paderborn begegnet man ihm immer wieder. Zum Beispiel am Neptunbrunnen. Josef Rikus hat zahlreiche Spuren hinterlassen. Was den heimischen Bildhauer ausgezeichnet hat und was für ein Mensch er war, macht eine Schau im Stadtmuseum und im Diözesanmuseum deutlich.

„Du wirst staunen! Der Bildhauer Josef Rikus (1923-1989)“ heißt die erste Doppelausstellung der beiden Museen, die den Anspruch erhebt, einen sehr repräsentativen Überblick über das Schaffen des Mannes zu geben, dem mindestens 650 Werke zugeordnet werden. Die Besucher, die die Ausstellung vom 25. Februar bis 11. Juni sehen können, erwarten 120 Exponate und zusätzliche Fotos. Die Ausstellung nimmt den Anlass auf, dass Rikus am 28. Februar 100 Jahre alt geworden wäre.

Im Stadtmuseum werden die profanen Werke des Künstlers gezeigt, der mit Holz als Arbeitsmaterial begonnen hatte und später auf Stein und Beton setzte. Den Auftakt macht eine 5,80 Meter hohe Kupferstele aus der ehemaligen Fassade der Kammerspiele. Rikus stehe für Kunst am Bau und habe mit seinen Werken immer wieder auch für Diskussionen gesorgt, betonte der Leiter des Stadtmuseums, Markus Runte, beim Rundgang am Donnerstag (23. Februar).

Doppelausstellung über den Bildhauer Josef Rikus in Paderborn Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe

Rikus' Werke wirken wuchtig, sie bestehen aus geometrischen, kubischen Formen. Das gefiel nicht allen. Aber dass er auch filigran konnte, zeigt beispielsweise ein Elefant aus dem Jahr 1937/38, als Rikus noch blutjung war. Die „Harfnerin“ (1950) aus vergoldetem Lindenholz steht für das Prinzip, ein Relief im Material entstehen und dort stehen zu lassen.

Das Mahnmal am Busdorfwall war die erste größere Arbeit des Bildhauers in Paderborn. Die Bandbreite seiner Werke war groß, reichte von Mahn- und Denkmalen über Brunnen und Fassaden bis hin zur Ausstattung von Kirchen. Im Stadtmuseum sind unter anderem der Entwurf des Kreuzes am Gierstor zu sehen, ein Bronzemodell des Neptunbrunnens, ein bronzener Türgriff für das Rathaus in Neheim-Hüsten und Teile der Schieferwand in der Passage der Stadtverwaltung am Abdinghof.

Hinzu kommen Originalwerkzeuge aus seinem Atelier auf der Töterlöh und eine Würdigung seiner Frau Anneliese (1928-2020), die ihn mit der Kamera begleitete, sein Büro führte und die Buchhaltung erledigte.

„Josef Rikus wurde durch den Zweiten Weltkrieg stark geprägt, er hatte zeitlebens Bombensplitter im Rücken und dauerhaft Schmerzen“, erzählte Runte. Die Kuratorin des Ausstellungsteils im Diözesanmuseum, Elisabeth Maas, ergänzte, Rikus habe seine Traumatisierung „am Stein abgearbeitet und Kraft aus dem Glauben geschöpft“.

Im Diözesanmuseum sind Marien- und Christusdarstellungen zu sehen, Beispiele für seine Ausstattung von Kirchen und Altären und für Heiligenbilder wie das vom Heiligen Martin. „Josef Rikus war einer der prägenden Künstler für die Chorraumgestaltung im Erzbistum Paderborn nach dem Krieg“, würdigte Museumsleiter Holger Kempkens dessen Verdienste. Als Beispiel verwies er auf die Kirche der Katholischen Hochschulgemeinde Sankt Johannes XXIII. in Köln-Sülz, die wie ein „schützender Betonbaum“ anmute und von dem das Museum drei Modelle zeigen könne, die als verschollen galten. Zu Rikus' Markenzeichen hätten die reduzierten Formen, die nach oben gestreckten Arme der Jesus-Figuren und die Darstellung von Schutzhaltungen gehört, erläuterte Maas.

Der Leiter des Stadtmuseums, Markus Runte, bestaunt das Bronzemodell des Neptunbrunnens. Foto: Oliver Schwabe

Die Ausstellung wird an diesem Freitag (24. Februar) eröffnet, die Museen sind von 18 bis 21 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Ansonsten beträgt der Eintritt ins Stadtmuseum 2,50 Euro, im Diözesanmuseum werden vier Euro fällig. Das Kombiticket gibt es für fünf Euro. Führungen können im Stadtmuseum (05251/8811247, [email protected]) und im Diözesanmuseum (05251/1251400, [email protected]) gebucht werden. Für 9,90 Euro ist der Katalog „Du wirst staunen!“ zu haben. c

Das Programm umfasst einen Familiennachmittag in beiden Häusern am 4. März von 14 bis 17.30 Uhr, eine Podiumsdiskussion über Kunst im öffentlichen Raum am 9. März um 19 Uhr im Audimax der Theologischen Fakultät und eine Exkursion zu der Kirche Sankt Johannes XXIII. in Köln am 6. Mai, für die das Diözesanmuseum vom 5. März an Anmeldungen entgegennimmt. Egal ob in Paderborn oder Köln: Die Besucher sollen über das Werk des Künstlers staunen.