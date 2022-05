Doppelte Inflation in Kultur und Geldbeutel

Organisator Carsten Hormes hat höchstes Lob verdient – dafür, dass er in der Corona-Pandemie nicht verzagte, die Kontakte zu den Künstlern hielt und die Elite der Kleinkunst geballt in Paderborn präsentiert. Die Masse an Kabarettisten und Comedians in nur zwei Wochen ist aber auch ein Vorgeschmack auf die Flut an Veranstaltungen, die auf uns zukommt. Und diese Art von Inflation könnte zum Problem werden.

Denn da ist noch die andere Inflation, die von aktuell mehr als sieben Prozent, die sich in den Geldbörsen bemerkbar macht. Im Supermarkt ist fast alles teurer geworden, nicht zu reden von den Preisen an den Zapfsäulen. Viele Bürger müssen sparen und werden sich genau überlegen, zu welchem Kulturtermin sie noch gehen. Davon gibt es aber immer mehr, weil die Agenturen versuchen, möglichst viel von dem, was coronabedingt ausfiel, in diesem Jahr nachzuholen. Und sie konzentrieren die Termine auf die Sommermonate, weil im Herbst die nächste Corona-Welle droht.

Droht jetzt auch noch die "kulturelle" Inflation? Redakteur Dietmar Kemper sieht Anzeichen dafür. Foto: Oliver Schwabe

Im Paderborner Land wird es Mitte Juni das erste Dalheimer Kabarettfestival mit Ingo Börchers, Matthias Brodowy und Carmela de Feo geben. Ab dem 19. August folgt Open-Air-Kabarett auf dem Schützenplatz in Paderborn, mit Rüdiger Hoffmann, Florian Schroeder und Helge Schneider. Gleichzeitig läuft das normale Programm im Amalthea, im Deelenhaus und im Ausweichquartier der Kulturwerkstatt weiter.

Hinzu kommt: Viele Kulturfreunde schieben noch einen Berg von Eintrittskarten vor sich her, die sie coronabedingt noch gar nicht einlösen konnten. Der ein oder andere hat weiter Angst vor einer Ansteckung. Im Klartext: Wegen der stark gestiegenen Inflation haben die Kulturfreunde weniger Geld zur Verfügung, gleichzeitig fehlt ihnen die Zeit, all die Veranstaltungen zu besuchen, die in den Terminkalendern der Städte überzuquellen drohen. Allein an diesem Wochenende ist ja nicht nur jeden Tag Kabarett in der Paderhalle, sondern darüber hinaus wird der Schlosssommer eröffnet und das Gartenfest in Dalheim lockt tausende Besucher an.

Mit anderen Worten: So manche Veranstaltung droht vor halbleeren Rängen stattzufinden. Das ist schade für Künstler und Veranstalter. Zu spüren ist das bereits beim Kabarettfestival. Christian Ehring rief am Donnerstag dazu auf, die Auftritte von Wilfried Schmickler und Urban Priol zu besuchen. Dass es dafür noch Karten gebe, sei früher unwahrscheinlich gewesen...