Dr. Thomas Witt: »Manche Bedürftige stehen in Konkurrenz zu Flüchtlingen«

Sagt die Bibel etwas über Flüchtlinge?

Dr. Thomas Witt: Die Bibel sagt eine ganze Menge dazu, vor allem im Alten Testament. »Der Fremde soll euch gelten wie ein Einheimischer«, »Du sollst den Fremden nicht ausbeuten« – da gibt es eine ganze Reihe sehr dezidierter Stellen, die dem Volk Israel aufgeben, den Fremden gerecht zu behandeln. In dieser Verpflichtung sehen wir uns auch.

Aber es gibt auch etliche Katholiken, die anderer Meinung sind, oder?

Witt: Ja, das ist so. Jetzt bieten diese Bibelworte ja auch nicht die Lösung für alle politischen Fragen, und ich gebe gerne zu, dass ich kein Politiker bin und nicht alle Probleme lösen muss. Als Vertreter der Kirche und der Caritas darf ich parteiisch sein für Menschen in Not. Aber es gibt auch bei Katholiken Angst vor Überfremdung, eine diffuse Angst vor dem Fremden, und das ist auch normal.

Das Fremde hat tatsächlich immer etwas Beängstigendes, mit dem die Menschen sehr unterschiedlich umgehen. Und es gibt ja auch Probleme. Das wurde 2015 von vielen Seiten der Gesellschaft kleingeredet. Wenn viele junge Männer zusammen sind, die perspektivlos sind, oder auch nur feiern und betrunken sind, dann kann das zu Problemen führen. Und es passieren ja auch schlimme Dinge. Die Verbrechen, die geschehen sind, sind ja nicht erfunden. Aber das gibt’s bei Deutschen auch und ist kein Alleinstellungsmerkmal von Fremden.

Wie wird Ihre Tätigkeit öffentlich wahrgenommen?

Witt: Das hängt vom Standpunkt ab. Viele Ehrenamtliche wissen meine Arbeit zu schätzen, weil sie von Seiten des Bistums eine Unterstützung erwarten. Ich mache das Engagement der Kirche und der ehrenamtlichen Helfer und ihre Sicht hörbar.

Welche Aufgaben haben die Ehrenamtlichen?

Witt: Das hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Anfangs ging es um sehr grundlegende Dinge. Da wurden ständig neue Unterkünfte eröffnet, und es ging um die Grundversorgung mit Kleidung, die Essensausgabe und solche Dinge. Das ist inzwischen alles gut geregelt. Heute machen die Helfer eine zum Teil hochqualifizierte Arbeit. Sie versuchen, den Menschen bei der Integration zu helfen, sie begleiten sie zu Behörden, sie sorgen für Sprachkurse, gehen mit ihnen zu Ärzten und begleiten sie bei ihren Asylverfahren. Ich kenne Ehrenamtliche, die sich inzwischen ein ganz profundes juristisches Wissen im Ausländerrecht angeeignet haben.

Wie empfinden diese Menschen die Stimmen gegen Seenotretter und Flüchtlinge?

Witt: Das ist für sie bedrückend. Es gibt ja viele, die sich engagieren. Aber gefühlt tauchen die in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr auf. Gefühlt ist eher die andere Seite präsent. Wenn wir mal die Diskussion um Abschiebungen nach Afghanistan nehmen und dann sehen, dass Ehrenamtliche täglich erleben, in welcher Angst, Verzweiflung und Ungewissheit Afghanen hier oft über Jahre leben – das nimmt die Helfer sehr mit. Der Staat kann natürlich bestimmen, wer Asyl bekommt. Und wer es nicht bekommt, muss gehen. Aber die Menschen hier über Jahre in einem Schwebezustand zu halten, das ist für sie schrecklich. Das sind menschliche Dramen.

Europas Grenzen müssten dichtgemacht werden ist oft zu hören. Wie sehen Sie das?

Witt: Wer sich auf das Mittelmehr begibt, hat nicht automatisch Anspruch auf Asyl. Aber er hat einen Anspruch darauf, dass sein Asylantrag rechtsstaatlich bearbeitet wird. Deshalb müssen die Flüchtlinge auf die europäischen Länder verteilt werden, die dann die Verfahren durchführen. Dass es auf der Welt keine generelle Freizügigkeit gibt, will ich nicht in Frage stellen. Aber wer nach unserem Asylrecht in echter Not ist, der hat auch ein Recht, hier zu sein. Das ist keine Frage von Großzügigkeit, sondern das steht so im Grundgesetz. Er muss aber faktisch auch erst einmal in der Lage sein, hier einen Asylantrag zu stellen, und das ist das Problem. Dass die Dublinverträge die Verantwortung praktisch nur den Grenzländern zuweisen, ist unhaltbar. Das konnte klappen, solange es nur ein paar Flüchtlinge gab, aber nicht mehr bei den heutigen Dimensionen.

2018 hatte Erzbischof Becker dem Verein »Mission Lifeline« 50.000 Euro aus dem Katastrophenfonds zur Verfügung gestellt, um die Seenotrettung zu unterstützen. Dafür hat er sehr viel Kritik bekommen. Hat Sie das überrascht?

Witt: Nein, denn ich bekomme auch unterschiedliche Reaktionen auf meine Äußerungen. Ich hatte vergangene Woche noch ein langes Telefonat mit einem AfD-Anhänger. Er hat mir vorgeworfen, dass ich Wahlkampfhilfe für Frau Merkel und die Grünen mache. Es gibt eben Menschen, die die deutsche Flüchtlingspolitik und die Haltung der Kirche dazu für gänzlich verfehlt halten. Da kommt man auch nicht auf einen Nenner.

Ist Kapitänin Carola Rackete eine Verbrecherin, wie Italiens Innenminister Salvini sagt?

Witt: Mit Sicherheit nicht. Ich glaube, dass da eine großartige Arbeit geleistet wird und dass es eine Katastrophe ist, dass diese Arbeit kriminalisiert wird. Die Retter sind großartige Menschen. Aber ich habe auch ein gewisses Verständnis für Italien, weil Italien von Europa alleinegelassen wird und sich nichts tut. Wir regen uns zwar darüber auf, dass die Italiener die Häfen zumachen, aber gleichzeitig gibt es in Europa nicht die Bereitschaft, entsprechend viele Menschen aufzunehmen. Dass die Italiener im Regen stehengelassen werden, ist ein echtes Problem, und dass sie meinen, sich nur noch so erwehren zu können, wie sie es tun, ist ein Zeichen für die Krise Europas.

Manche Menschen sagen ja, die Flüchtlinge begäben sich nur in Gefahr, weil sie wüssten, dass da draußen private Seenotretter sind. Wie sehen Sie das?

Witt: Ich glaube nicht, dass Rettungsschiffe eine große Sogwirkung haben, sondern dass die Menschen sowieso kommen. Die Not, gerade in Libyen und den Lagern dort, ist so groß, dass sich manche wohl auch sagen, ich kann auf dem Meer möglicherweise schnell sterben und in dem Lager langsam und grausam. Wenn man nichts zu verlieren hat, geht man jedes Risiko ein.

Vor gut 70 Jahren waren Millionen Deutsche selbst Flüchtlinge. Spielen diese Erfahrungen heute noch eine Rolle?

Witt: Ja, in zweierlei Hinsicht. Die einen sagen, ich war selber Flüchtling und möchte deshalb den heutigen Flüchtlingen helfen. Die anderen sagen, mir hat damals keiner geholfen, also warum soll es denen dann heute besser gehen? Für die Mehrzahl der Deutschen spielt das aber keine Rolle mehr. Sie haben die Flucht nicht selbst erlebt, das ist Geschichte.

Gibt es in Deutschland Menschen, denen es wegen der Flüchtlinge schlechter geht?

Witt: Keiner, der Sozialleistungen bekommt, hat wegen der Flüchtlinge einen Euro weniger. Es ist nicht so, dass das Geld zugunsten der Flüchtlinge umverteilt wurde. Es gibt aber in bestimmten Bereichen durchaus eine Konkurrenz. Zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt. Nehmen Sie mal eine Stadt wie Paderborn, in der auch Studenten leben. Da sind gerade kleine bezahlbare Wohnungen sehr knapp. Auch andere Menschen sehen sich da mit Flüchtlingen in einer Konkurrenzsituation, und es kann sein, dass Flüchtlinge einen Vorteil gegenüber manchem Bedürftigen haben, weil ihnen Helfer zur Seite stehen und ihnen Wege bereiten. Es gibt auch eine Konkurrenz bei den Tafeln und Kleiderkammern, zu denen inzwischen auch viele Geflüchtete gehen. Da kann schon bei manchem Einheimischen das Gefühl entstehen, dass da eine Überfremdung ist. Da muss man aufpassen, dass keine Ungerechtigkeiten entstehen.

Als gesamtgesellschaftliches Problem sehe ich das aber nicht. Es wird immer gesagt, wenn das Boot voll sei, könne man niemanden mehr mit reinnehmen. Das stimmt ja auch, und es ist eine wichtige Aufgabe des Staates, zu beurteilen, wann das Boot voll ist und dann entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, damit der Staat nicht kollabiert. Aber das Boot ist meiner Ansicht nach nicht voll. Und wenn man im Bild bleiben möchte: Wir sitzen ja nicht in einem kleinen Boot, sondern im weltweiten Vergleich auf einem Luxusdampfer. Da ist noch eine Menge Spielraum drin. Aber prinzipiell ist das natürlich nicht unerschöpflich, und es ist auch Aufgabe des Staates, das im Gleichgewicht zu halten.

Wenn wir nach vier Jahren auf Merkels Satz zurückblicken – haben wir es geschafft?

Witt: Im Großen und Ganzen: ja. Der Satz ist ja gesprochen worden in diesem großen Ansturm, als jeden Tag ein neuer Bus mit Flüchtlingen vor dem Rathaus stand und die Menschen untergebracht werden mussten. Man muss ja wirklich staunen, dass das alles bewältigt wurde. Das ist geschafft worden durch eine bis dahin beispiellose Zusammenarbeit vieler gesellschaftlicher Gruppen. Es ist auch viel in der Integration geschafft worden. Viele zu uns gekommenen Menschen sind inzwischen in Arbeit, aber es ist natürlich noch nicht alles erledigt. Richtige Integration kann durchaus eine Generation dauern. Wir wären gut beraten, da zu investieren. Denn sonst schaffen wir heute die Probleme von morgen.