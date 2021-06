Drei Autos ausgebrannt: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Paderborn

Erneut hat es in Paderborn gebrannt: Am Mittwochabend nahm die Polizei nach weiteren Mülltonnenbränden zwar einen Tatverdächtigen fest, doch am frühen Donnerstagmorgen brannten an der Spitalmauer drei Autos. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Der Sachschaden ist hoch.

wn