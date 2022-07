Drei langjährige Lehrkräfte nehmen Abschied vom Gymnasium Theodorianum in Paderborn

Am Schuljahresende verabschiedete die Schulgemeinschaft des Gymnasium Theodorianum mit Marlène Bayer, Regina Schlünz und Hans Jürgen Pitschke drei langjährige Kolleg:innen in den Ruhestand. Zusammen rund 80 Jahre haben die drei Lehrer:innen am THEO gewirkt und jeweils individuell das Schulleben in vielfältiger Weise mitgestaltet und geprägt.

Trio hat das Schulleben in vielfältiger Weise mitgestaltet und geprägt

Schulleiterin Nicole Michaelis (von links) hat Regina Schlünz, Hans Jürgen Pitschke und Marlène Bayer am Theodorianum verabschiedet.

Marlène Bayer arbeitete nach vorherigen Tätigkeiten als Französischassistentin und Fremdsprachenkorrespondentin seit 2012 am Theodorianum und brachte als gebürtige Französin den Schüler:innen nicht nur die französische Sprache, sondern auch die Kultur unseres Nachbarlandes näher. Zudem begleitete sie etliche Jugendliche bei der Erlangung des DELF-Zertifikats.

Von ihrer Bescheidenheit, Kontinuität und Zuverlässigkeit profitierten sowohl ihre Kolleg:innen als auch ihre Schüler. Marlène Bayer verschönerte zudem seit Jahren das Lehrerzimmer mit dekorativem Blumenschmuck.

Schlünz unterrichtete 29 Jahre lang

Regina Schlünz war – als gebürtige Erfurterin – bereits in der ehemaligen DDR Mathe- und Physiklehrerin. 1993 kam sie ans Gymnasium Theodorianum und blieb „ihrem“ Theo bis zu ihrer Verabschiedung 29 Jahre treu. Sie war in vielfältiger Hinsicht eine echte Bereicherung für die Schule. So beschäftigte sie sich schon früh mit den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien und war für die Bestellungen der Taschenrechner zuständig.

Bis zuletzt setzte sie sich für die Physiksammlung ein, war fast durchgehend Klassenlehrerin in der Sek. I, plädierte für die Einführung einer Mädchen-AG in Klasse 9 zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung, war über viele Jahre im Lehrerrat, bereitete viele Kollegiumsfeiern und Veranstaltungen vor, begleitete die Schüler-Nachhilfe-Firma „TheoGo!“ und setzte dabei erstmals die Sommerschule schon vor der Pandemie um. Seit Jahren kümmerte sich Regina Schlünz auch um die Erstellung der schulinternen Curricula. In ihren Lerngruppen wurde sie als streng, aber gerecht geschätzt.

Pitschke unterrichtete Englisch und Geographie

Hans Jürgen Pitschkes Zeit am Theodorianum begann bereits mit dem Referendariat im Jahre 1978, dem die Anstellung im August 1980 direkt folgte. Seitdem unterrichtete er die Fächer Englisch und Geographie.

Auch Pitschke war immer Klassenlehrer, wurde von den Schülern oft zum Vertrauenslehrer gewählt und begleitete somit die Aktivitäten der SV. Er war viele Jahre Vorsitzender des Lehrerrates und wurde im Dezember 2002 kommissarisch zum Koordinator des sprachlich-literarisch-künstlerischen Bereiches bestimmt.

Daneben kümmerte er sich auch lange Jahre unter anderem um den Aufsichtsplan und begleitete viele Klassen- und Studienfahrten sowie das Schülercamp. Auch über seinen Ruhestand im Sommer 2018 hinaus unterrichtete er als Vertretungslehrer einige Lerngruppen, vor allem im Fach Geographie.

Hans Jürgen Pitschke war ein gutes Miteinander sehr wichtig, dabei machte er keinen Unterschied, ob es sich um Lernende, Lehrende oder Vorgesetzte handelte.

Die drei Ruheständler:innen wurden mit Geschenken, guten Wünschen für die Zukunft und musikalischen Darbietungen würdig verabschiedet. Sie werden der Schulgemeinschaft des Theodorianum fehlen.