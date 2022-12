Drei Vereine bekommen den Paderborner Heimatpreis

Der Heimatpreis wird in Paderborn unter dem Motto „Heimat ist Gemeinschaft in Vielfalt“ vergeben.

Das hat der Stadtrat auf Vorschlag eines fachbereichsübergreifenden Verwaltungsgremiums entschieden. Insgesamt waren 14 Vorschläge aus der Bevölkerung eingegangen.

Der Heimatpreis wird in Paderborn unter dem Motto „Heimat ist Gemeinschaft in Vielfalt“ vergeben und ist gemäß den Richtlinien dem Ziel der Förderung gesellschaftlichen Zusammenhalts sowie der Identitätsbildung auf lokaler Ebene und der Ermöglichung von Zugehörigkeitsgefühl zur Heimatstadt Paderborn in Respekt vor den vielfältigen individuellen und kollektiven Identitäten verpflichtet.

Die Heimatfreunde Marienloh erhalten den mit 2000 Euro dotierten ersten Preis. „Ihre Aktivitäten tragen zu einem starken Heimatbewusstsein von Alteingesessenen und Neuzugezogenen bei. Die Heimatfreunde werden für ihre engagierte und kreative Pflege von Landschaft, Geschichte, Kunst und Brauchtum sowie für ihre Funktion als Sprachrohr für Anliegen der Bevölkerung ausgezeichnet“, heißt es in der Mitteilung.

Beim Musikzug der Heidekompanie, der wie der Kanu-Club einen mit 1500 Euro dotierten Preis bekommt, wurde den weiteren Angaben zufolge besonders berücksichtigt, dass er in seiner Jugendarbeit in den drei Abteilungen Spielmannszug, Blasorchester und Drumband verschiedene Bevölkerungsgruppen zusammenbringt. Ebenso gewürdigt wurde das „Ständchentaxi“ während der Pandemie, das sowohl für die Beteiligten, besonders die Jugendlichen, als auch für das Publikum zu einem starken Gemeinschaftsgefühl beitrug.

Der Kanu-Club Paderborn wird vor allem für seine Pflege der Pader ausgezeichnet, von der Müll-Entfernung bis zum Entgegenwirken organischer Belastungen. Die Verbindung von sportlichem Engagement und dem Einsatz zum Wohle der lokalen Natur war der Jury und dem Rat den Heimatpreis wert.