Drei weitere Todesfälle im Kreis Paderborn

Eine 68-jährige Frau aus Salzkotten, eine 85-jährige Frau aus Hövelhof und eine 91-jährige Frau aus Paderborn sind den weiteren Angaben zufolge im Zusammenhang mit einer Coronavirusinfektion gestorben. Zuletzt war am 19. Oktober ein Todesfall vermeldet worden.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Mittwochmorgen für den Kreis Paderborn eine Wocheninzidenz von 448,0 ausgewiesen. Am Dienstag sind aufgrund des Feiertages keine neuen Fälle in die Statistik eingeflossen. Am Dienstag lag der Wert bei 551,1.