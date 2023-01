Dreikönigskonzert in Schloß Neuhaus feiert Comeback

Wenn Gesang und Instrumentales die Kirche erfüllen, dann ist Dreikönigskonzert in Schloß Neuhaus. Schon zum 14. Mal und damit in guter Tradition gab es diese alljährliche Veranstaltung in der sehr gut besetzten Pfarrkirche St. Heinrich und Kunigunde. Sie wurde nach der zweijährigen pandemiebedingten Pause auch in diesem Jahr im noch festlich geschmückten Rahmen vom Förderverein „Kirche lebt.Schloß Neuhaus“ initiiert.

Schon beim Eingangslied „Seht ihr unseren Stern dort stehen“, das das diesjährige Leitwort aufgriff, sprang der Funke über und trug die Akteure bis zum Schluss.

Zum ersten Mal dabei waren die Saxophonisten der „Saxaholics“ unter der Leitung von Ivan Jones dabei, die beschwingt mit modernen Stücken wie „Mary's Boy Child“, „Winter Wonderland“ oder auch Duke Ellingtons „The Creole Love Call“ die Zuhörer in den englischsprachigen Raum mitnahmen. So mancher Fuß wippte da mit.

Leisere Töne wusste Dekanatsmusiker Martin Geiselhart bei seiner Premiere beim Dreikönigskonzert auf der Orgel in Szene zu setzen, unter anderem das Choralvorspiel „In Dulci Jubilo“, das bekannte Werk „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ von Johann Sebastian Bach oder auch den 3. Satz aus der 2. Symphonie D-Dur von Charles Marie Widor.

Starke Stimmen

Starke Stimmen brachten voller Begeisterung der Kirchenchor St. Heinrich und Kunigunde unter der Leitung von Ludmilla Schamei und das Vokalensemble „Viva La Diva“ der Musikschule Schamei zu Gehör. Sie erfüllten den Kirchenraum mit Stücken wie „Lord, I give my heart to you“ und „Where Are you Christmas?“, um den Zuhörern schließlich die gesungene Zusage „The Lord bless you an keep you“ mitzugeben.

Das Vocalensemble Viva La Diva der Musikschule Schamei stimmt beim Dreikönigskonzert mit eigener Tonlage ein beim Schlusslied „O du fröhliche“. Foto: Hans-Georg Hunstig

Zwischendurch nahm Annerose Gierlichs-Berg gedanklich die Zuhörer mit in das Dreikönigsstück „Seht ihr unseren Stern dort stehen?“, dessen kleine Mitspielerin nach einem Malheur mit dem großen, aber kaputten Bethlehem-Stern selbst zum strahlenden Stern wird. Ralf Güthoff machte seine Bewunderung für die Heiligen Drei Könige deutlich, die nicht nach Glitzer, sondern nach der Krippe suchten, und darin den Trost, die Zuversicht und das Heil fanden.

Pfarrer Tobias Dirksmeier wünschte in seinem Schlusssegen allen Beteiligten und Zuhörern, dass sie in sich das Gold, den Weihrauch und die Myrrhe finden, die sie dann verschenken „ohne Angst, ohne Erwartung, aus ganzem Herzen und mit all ihrer Kraft“.

Das Abschlusslied „Oh, du Fröhliche“ vereinte alle Akteure und Zuhören zu einem fulminanten Schluss. Der Vorsitzende Hans-Georg Hunstig des Vereins dankte allen Mitwirkenden und auch der Besucherschar, die mit dem Erlös dieses Benefizkonzertes wieder neue Förderungen für die Menschen in der Pfarrei Hl. Martin ermöglicht hätten.

