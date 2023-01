Bad Lippspringer als Rotkreuzhelfer in der Ukraine

Paderborn/Bad Lippspringe

Es ist ein Foto, das Dankbarkeit zeigt: Mit ihren Händen berührt eine alte Frau mitten in der von Krieg betroffenen Ukraine den Arm von Fabian Hofmann (30). Der Bad Lippspringer hat das Foto in seinem Handy gespeichert. Es ist während seines freiwilligen Einsatzes für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in der Ukraine entstanden. Vier Wochen war der Notfallsanitäter dort im Einsatz.