Duschen in Paderborner Sporthallen sollen kalt bleiben

Die Stadt Paderborn weitet ihr Vorhaben, Energie zu sparen, aus. Deshalb sollen auch nach dem Ende der Sommerferien die Duschen in den Sporthallen vorerst kalt bleiben. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Zudem arbeite die Verwaltung an einem Maßnahmenpaket zur Senkung des Gasverbrauchs.

Die Warmwasseraufbereiter für Duschen in Sporthallen bleiben vorerst aus. Damit will die Stadt Energie sparen.

Das Duschwasser bereits seit Ende Juni nicht gewärmt worden. Nach wie vor bestehe aber eine kritische Versorgungslage bei Erdgas, so die Stadt weiter. Dies führe dazu, dass die Abschaltung des warmen Wassers für die Duschen in den städtischen Sporthallen bis zum Beginn der Heizsaison beibehalten werden soll. Davon seien auch die an die Sportanlagen angeschlossen Vereinsheime betroffen.

Zudem seien seit Anfang Juni die Heizungen in städtischen Gebäuden kalt. Dies hänge damit zusammen, dass die Warmwasserbereiter vielfach über Zentralheizungen versorgt werden. Würden also die Warmwasseraufbereiter für die Duschen betrieben, müssten die Heizungen laufen. Dies würde aber dazu führen, dass viele Heizungsanlagen und Wärmenetze dann mit hohen Temperaturen laufen, teilte die Stadt mit. Deshalb habe das Gebäudemanagement der Stadt in Abstimmung mit dem Paderborner Sportservice entschieden, in allen Sporthallen und -heimen, wo dies ohne Pro­bleme bei der Trinkwasserhygiene möglich ist, bereits während der Sommerferien die Warmwasserbereitung vollständig abzuschalten.

Dadurch könnten – wie beschrieben – die Heizungsanlagen abgestellt werden. Insbesondere in den größeren Wärmenetzen würden so erhebliche Erdgasverbräuche durch Anlagen- und Zirkulationsverluste vermieden.

Der Sportbetrieb in den Hallen und auf den Sportplätzen bleibe aber weiter möglich. Das Maspernsportzentrum und die Merschweghalle seien allerdings von der Abschaltung der Warmwasserbereiter nicht betroffen, so die Stadt.

Umfangreiches Maßnahmenpaket

Um auch während der Heizperiode den Erdgasverbrauch deutlich zu senken, erarbeite die Stadtverwaltung derzeit zudem ein umfangreiches Maßnahmenpaket. Nach Angaben der Bundesnetzagentur müsse flächendeckend eine Absenkung des Erdgasverbrauchs um 20 Prozent erreicht werden, um eine Gasmangellage im Winter zu verhindern.

Zuletzt hatte die Stadt auf Anfrage mitgeteilt, dass die Heizungen in städtischen Gebäuden bis Mitte September weitgehend kalt bleiben sollen. Danach war ein eingeschränkter Heizbetrieb geplant. Zudem hatte sie in diesem Zusammenhang darüber informiert, dass sie prüfe, die Beleuchtung von markanten, stadtbildprägenden Gebäuden einzuschränken – unter Beachtung von Sicherheitsaspekten. Zu diesen Gebäuden gehören beispielsweise das historische Rathaus, das Neuhäuser Schloss, das Adam-und-Eva-Haus, der Neuhäuser Marstall, die Mariensäule, die Marktkirche, die Herz-Jesu-Kirche und die Franziskaner-Kirche. Die Stadt rechnete hierbei mit einem Verbrauch von 22.500 Kilowattstunden und Stromkosten von insgesamt etwa 5000 Euro pro Jahr.

Zudem hat beispielsweise der Kreis, wie ebenso berichtet, bereits erste Maßnahmen beschlossen. Demnach seien die Beleuchtung am Kreishaus und an der Wewelsburg schon abgeschaltet. Alle weiteren Außenbeleuchtungen, die an Kreisgebäuden in Betrieb seien, dienten der Verkehrssicherheit, so der Kreis.

Darüber hinaus hat Landrat Christoph Rüther eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aller relevanten Dienststellen gebildet. Sie soll Möglichkeiten zum Energiesparen etwa in Büros, in Schulen des Kreises, in Bauhöfen sowie im Kreismuseum erarbeiten.