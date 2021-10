E-Scooter: geliebt und gehasst

Foto:

• Um verkehrstauglich zu sein, brauchen die E-Scooter eine Straßenzulassung oder ein Betriebserlaubnis. Außerdem besteht eine Versicherungspflicht. Helm und Führerschein sind nicht vorgeschrieben, es wird aber empfohlen, einen Helm zu tragen.

• Das Fahren der Roller ist nur auf Radwegen, Radfahrstreifen und in Fahrradstraßen erlaubt. Wenn diese fehlen, darf man auch auf die Straße ausweichen. Auf Gehwegen, Fußgängerzonen und Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung darf man jedoch nicht fahren, es sei denn, es gibt ein „Radfahrer frei“-Schild vor Ort.

• Bei den Scootern gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. Wer also mit 0,5 bis 1,09 Promille ohne Fahrauffälligkeit erwischt wird, begeht eine Ordnungswidrigkeit und zahlt in etwa 500 Euro Bußgeld. Hinzu kommt ein Monat Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg. Bei alkoholbedingten Ausfallerscheinungen gilt schon ab 0,3 Promille eine Straftat. Fahrer unter 21 Jahren und Fahrer in der Probezeit dürfen nur mit 0,0 Promille hinter den Lenker.

• Es darf sich maximal eine Person auf dem Roller befinden.

• In Bus und Bahn gelten verschiedene Regeln, aber zusammengeklappt kann man die Roller überall als Handgepäck mitnehmen.

• Beim Abstellen der Scooter ist zu beachten, dass sie nicht im Weg stehen und niemanden behindern.

• Wer im Winter mit dem E-Scooter unterwegs ist, muss besonders aufpassen. Denn dann ist das Unfallrisiko größer.