Edgar Selge liest am Theater Paderborn

Der Schauspieler Edgar Selge kommt nach Paderborn und stellt seinen biografischen Roman „Hast du uns endlich gefunden“ am Samstag, 4. März, auf der großen Bühne am Theater Paderborn vor. Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr.

Es ist das literarische Debüt des in Herford aufgewachsenen Schauspielers: Ein Zwölfjähriger erzählt seine Geschichte zwischen Gefängnismauer und klassischer Musik. Exemplarisch und radikal persönlich.

Eine Kindheit um 1960, in einer Stadt, nicht groß, nicht klein. Ein bürgerlicher Haushalt, in dem viel Musik gemacht wird. Der Vater ist Gefängnisdirektor. Der Krieg ist noch nicht lange her, und die Eltern versuchen, durch Hingabe an klassische Musik und Literatur nachzuholen, was sie ihre verlorenen Jahre nennen.

Überall spürt der Junge Risse in dieser geordneten Welt. Gebannt verfolgt er die politischen Auseinandersetzungen, die seine älteren Brüder mit Vater und Mutter am Esstisch führen. Aber er bleibt Zuschauer. Immer häufiger flüchtet er sich in die Welt der Fantasie.

„Dieser Junge, den der Autor als fernen Bruder seiner selbst betrachtet, erzählt uns sein Leben und entdeckt dabei den eigenen Blick auf die Welt. Wenn sich der 73-jährige Edgar Selge gelegentlich selbst einschaltet, wird klar: „Die Schatten der Kriegsgeneration reichen bis in die Gegenwart hinein“, heißt es in einer Ankündigung für die Lesung in Paderborn.

Musik begleitet den Drang nach Freiheit

Edgar Selges Erzählton sei atemlos, körperlich, risikoreich. Voller Witz und Musikalität. Ob Bach oder Beethoven, Schubert oder Dvořák, Marschmusik oder Gospel: Wie eine zweite Erzählung lege sich die Musik über die Geschichte und begleite den unbeirrbaren Drang nach Freiheit, heißt es weiter.

Edgar Selge, 1948 geboren, gehört zu den bedeutendsten Charakterdarstellern Deutschlands. Seine Schauspielausbildung schloss er 1975 an der Otto Falckenberg Schule in München ab. Zuvor studierte er Philosophie und Germanistik in München und Dublin sowie klassisches Klavier in Wien. Für seine Arbeit wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Edgar Selge lebt mit der Schauspielerin Franziska Walser zusammen. Die beiden haben zwei Kinder.

Karten für die Lesung am 4. März um 19.30 Uhr sind online unter www.theater-paderborn.de oder an der Theaterkasse am Neuen Platz 6 (Reservierungsanfragen: [email protected]) erhältlich.