Comedy zieht in Paderborner Hörsaal ein

Comedy und Lachen ziehen mit dem WDR5-Kabarettfest am Montag, 7. November, in das Audimax der Paderborner Universität ein. Der Anlass ist das 50-jährige Jubiläum der Hochschule in diesem Jahr. Zu Gast ist beispielsweise der Comedian Abdelkarim.

Die Aufzeichnung für den Hörfunk beginnt um 20 Uhr. Moderator ist erstmals der Satiriker Jean-Philippe Kindler, teilt das Kulturbüro OWL mit. Er vermag, es – so das Kulturbüro – politische Themen scharf, humorvoll, aber auch berührend darzustellen. Für seine Soloprogramme wurde er mit renommierten Preisen ausgezeichnet, darunter der „Prix Pantheon“. Das Kabarettfest ist eine Zusammenarbeit des Kulturbüros OWL und von WDR5. Es wird durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien im Projekt Neustart Kultur gefördert.

Ins „Paderborner Freundesland“ zieht es den Bielefelder Abdelkarim. Er ist bereits in vielen TV-Sendungen aufgetreten, wie jüngst im Comedy-Format „LOL: Last One Laughing“. Aber auch als Solo- und Live-Comedian gehört Abdelkarim zu den Superstars der Szene, so das Kulturbüro.

Zudem tritt Eva Karl-Faltermeier auf. Sie gilt als Senkrechtstarterin in der Kabarettszene. Mit einer Portion Fatalismus erzählt sie beispielsweise von wichtigen Lebensstationen und skizziert ein Potpourri an Fehlschlägen. Dabei lässt sie auch ihrem Unmut freien Lauf, unverstellt und emanzipatorisch. Damit bringt sie zugleich die Belastungen ihres Daseins als berufstätige Mutter auf den Punkt. Ihre Geschichte bewegt sich irgendwo zwischen dem Grenzbereich der Fantasie und rauer Unverfälschtheit.

Mit Abdelkarim aus Bielefeld nimmt ein bekanntes Gesicht der aktuellen Comedy-Szene an der Hörfunkaufzeichnung teil. Foto: Peter Woller

Absurditäten des Alltags

Und während sich große Teile der Gesellschaft scheinbar in einem Zustand permanenter Dauerempörung befinden, versucht der Liedermacher und Musikkabarettist Falk lieber die Absurditäten des Alltags mit einer Waffe zu bekämpfen, die so alt ist wie die Menschheit selbst: Humor – rücksichtslos und augenzwinkernd. Das gefällt nicht jedem, aber das soll es auch nicht. Da Falk das Schubladendenken seit jeher zuwider ist, hackt er lieber mit schwarzhumoriger Freude auf alles und jeden ein und übertritt dabei gerne fröhlich die eine oder andere Grenze.

Philipp Weber ist Buchautor, Verbraucherschützer und Universalgelehrter Foto: Inka Meyer

Philipp Weber ist Kabarett Buchautor, Verbraucherschützer und Universalgelehrter, und einer derjenigen, die unterhaltsam Wissen und Humor vereinen können, teilt das Kulturbüro mit. Gestern ist das Heute von morgen – richtig. Aber wie schnell ist heute das Morgen von gestern? Der Mensch rast in die Zukunft: Digitalisierung, Gentechnik, Künstliche Intelligenz. Doch wo ist die Zeitmaschine, die saubere Fusionsenergie, das Bier zum Downloaden? Wird der Mensch durch Maschinen ersetzt – oder befreit? Und kommt das „Ende der Arbeit“? Aber wann hätte der Mensch jemals was Sinnvolles gemacht, nur weil er dafür Zeit hat?

Karten gibt es im Vorverkauf auf www.gemeinsamesache.com.