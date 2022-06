Ehemalige Dempsey-Kaserne: Meinung der Paderborner Bürger weiterhin gefragt

Das Gebiet Waldkamp soll zu einem attraktiven Wohnstandort für verschiedene Bevölkerungsgruppen werden, sowohl in Mehrfamilienhäusern als auch mit Doppel- und Reihenhäusern in insgesamt etwa 300 Wohneinheiten.

„Seit dem Freiziehen der Kaserne durch die britischen Streitkräfte 2019 sind bereits große Planungsschritte erfolgt“, berichtete der Konversionsbeauftragte Lars-Christian Lange in einer Informationsveranstaltung am vergangenen Mittwoch. Die Schloß Neuhäuser hatten zum Start des städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerbs bereits ihre Ideen für das neue Quartier äußern können. Aus dem Siegerentwurf wurde anschließend der Rahmenplan für das Gelände entwickelt und politisch beschlossen. Nun werden die Planungen für das Areal durch die Erstellung eines Bebauungsplans in Bau- und Planungsrecht umgesetzt.

Das Stadtplanungsamt informierte die Interessierten über den Prozess und die Vorgaben, die durch den Bebauungsplan nun für die Umnutzung der Kasernenfläche gemacht werden.

Den Bürger waren vor allem die Auswirkungen der neuen Wohn- und Gewerbenutzung auf das Umfeld wichtig. Sie brachten ihre Sorgen zur Verkehrsbelastung in der Husarenstraße und dem Parkdruck in umliegenden Straßen vor. Diesen Fragen geht derzeit ein Verkehrsgutachten nach, das Teil des Bebauungsplanverfahrens sein wird.

Die Planungen für das Areal Waldkamp Foto: Das Gebiet Waldkamp soll zu einem attraktiven Wohnstandort werden, sowohl in Mehrfamilienhäusern als auch mit Doppel- und Reihenhäusern in insgesamt etwa 300 Wohneinheiten. Hinzu kommen kleinteilige Flächen für nicht-störendes Gewerbe, die das bestehende Gewerbe an der Dubelohstraße rückseitig ergänzen werden und der hohen Nachfrage lokaler Betriebe nachkommen. Die Vertreter der Verwaltung verdeutlichten besonders die Faktoren, die Waldkamp zu einem innovativen und zukunftsorientierten Quartier machen sollen: die Nachnutzung der Mannschaftsunterkünfte und einzelner anderer Gebäude in Verbindung mit einer Neubebauung des restlichen Areals, eine klimaneutrale Energieversorgung, breitgefächerte Mobilitätsangebote sowie die vollständige Niederschlagsversickerung über Freiflächen auf privaten Grundstücken und im öffentlichen Raum. Weitere Informationen gibt es unter www.paderborner-konversion.de ...

Es wurde auch auf den Bedarf an Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche hingewiesen, die bei der Quartiersplanung mitgedacht werden sollen. Eine neue fünfzügige Kita und ein öffentlicher Kinderspielplatz sind in dem neuen Wohngebiet geplant, der Schulbedarf wird durch die Erweiterung der bestehenden Grundschulen in Schloß Neuhaus gedeckt werden.

Da die verschiedenen Prozessschritte bis zum möglichen Ankauf der Fläche durch die Stadt noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden, laufen diese parallel zur momentanen Zwischennutzung als Unterkunft für Geflüchtete. „Dadurch entsteht keine Verzögerung der Planungen“, versicherte Lange.

Wer sich über die Vorgaben im Bebauungsplan informieren möchte, kann die Unterlagen im Bauleitplanungsportal der Stadt (www.o-sp.de/paderborn/beteiligung) oder im Stadtplanungsamt am Hoppenhof einsehen und dort Fragen stellen (Anmeldung Tel. 05251/8811368, E-Mail f.thomas@paderborn.de). Bis 17. Juni besteht die Möglichkeit der schriftlichen Stellungnahme zum Vorentwurf des Bebauungsplans.