Ehrung in Paderborn: Rudi Plettendorff singt seit 60 Jahren

Insbesondere im Shanty-Chor ist Rudi Plettendorff als Solist vielen Konzertbesuchern bekannt. Seine beeindruckende Stimme und seine Bühnenpräsentation haben immer wieder begeistert, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

In Abhandlung der weiteren Themen erläuterte Karl-Heinz Wiechers die für dieses Jahr geplanten Konzerte des Shanty-Chores. Zwölf Termine stehen schon fest. Höhepunkte seien das Konzert auf der großen Naturbühne in Bellenberg, die Konzerte im Park von Bad Wünnenberg, beim Fischerfest in Bad Lippspringe und am Lippesee.

In der Stadthalle Delbrück wird am 24. September ein besonders interessantes Konzert stattfinden. „Vom Egerland zur Waterkant“, so der Titel. Dieses Konzert wird mit den Egerländer Blasmusikfreunden zusammen gestaltet. Aber auch das soziale Engagement des Chores durch Auftritte in verschiedenen Einrichtungen habe einen hohen Stellenwert und werde immer dann, wenn es terminlich möglich ist, unter Beweis gestellt.

Großes Weihnachtskonzert in der Paderhalle

Den Abschluss des Jahres bildet am 15. Dezember das große Weihnachtskonzert in der Paderhalle. „Mit dem Shanty Chor Weihnachten auf hoher See feiern“ heißt es dann.

Alle Termine sind auf der Homepage der Shantys – www.shantychor-paderborn.de – zu finden. „Im Schnitt tritt der Chor vor 5000 Gästen im Jahr auf und begeistert die Konzertbesucher“, sagt Karl-Heinz Wiechers.

Chorleiterin Dagmar Schlichting erläuterte abschließend ihre Schwerpunkte der Chor- und Probenarbeit. Besonders die Harmonie zwischen den Akkordeonisten, den Gitarristen und Schlagzeug sowie Percussion sei arbeitsintensiv. Dazu gelte es, in die Musik noch Chor- und Solistengesang einzubauen. Besonders lobenswert sei die Beteiligung bei den wöchentlichen Proben: Ständig seien 40 Aktive eine gute Grundlage für konstruktive Arbeit und machten Spaß.

„Neue Instrumentalisten und Sänger sind immer herzlich willkommen. Diese werden kameradschaftlich aufgenommen und finden auch mit ihren Partnern bei Sommerfesten und Weihnachtsfeiern schnell Kontakt zum Vereinsleben“, teilt der Magellan-Shanty-Chor mit.