Eiertausch am neuen Taubenschlag in Paderborn

Paderborn

Seit Jahresbeginn steht der neue Taubenschlag am Rande des Innenstadtkerns von Paderborn. Aus Sicht des Vereins Initiative Paderborner Stadttauben nehmen ihn die Tiere gut an. Das Ziel ist es, die Vögel an diese Stelle nahe der Bahnlinie zu binden und weitere Tauben anzulocken. Aufwendig ist die Versorgung. Deshalb sucht der Verein Helfer.

Von Rajkumar Mukherjee