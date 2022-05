„Eigentlich kennt man solche Bilder nur aus den USA“

Ministerpräsident Wüst und Innenminister Reul zeigen sich von den Tornado-Folgen in Paderborn betroffen

Paderborn

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst zeigte sich am Samstag bei seinem Besuch in Paderborn sichtlich betroffen von den immensen Schäden, die der Tornado am Freitagabend angerichtet hat. Er war aber auch von der Tatkraft beeindruckt, mit der hier aufgeräumt wird. Er versprach: „Da wo Bedarf ist, werden wir prüfen, wie wir helfen können.“ Dies werde aber wohl überwiegend öffentliche Einrichtungen betreffen, weil die meisten privaten Schäden wohl von den Versicherungen getragen würden, meinte Wüst.

Von Ingo Schmitz