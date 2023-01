Ein besonderes Stück Sportgeschichte aus Paderborn

Dem Stadt- und Kreisarchiv Paderborn ist Bernd Hölscher, Jahrgang 1945, seit Jahren verbunden. Der frühere Mitarbeiter der Hella GmbH im Werk Paderborn übergab dem Archiv bereits eine vierbändige Hella-Chronik. Zusammen mit Rainer Albrecht verfasste der passionierte Radfahrer ein umfangreiches Tagebuch der Touren auf dem europäischen Fernradweg 1 zwischen Boulogne sur Mer und St. Petersburg mit Start- oder Zielpunkt Paderborn. Der Ur-Paderborner vermittelte Kontakte zu Paderborner Eisenbahnfreunden und deren gesammelten Fotos, mit deren Hilfe 2013 eine erfolgreiche Fotoausstellung im Stadthaus mit Begleitband realisiert werden konnte. Oder lieferte gleich selbst etliche Einzelfotos. Und nun also eine Chronik der DJK Paderborn.

Am 13. September 1920 gründete sich in Würzburg der Reichsverband der katholischen Deutschen Jugendkraft DJK. Sogleich schlossen sich verschiedene Sportgruppen der Paderborner Kirchengemeinden dem neuen Verband an und die DJK Paderborn war als Verein geboren. In der Zeit des Nationalsozialismus verboten, gründete sich die DJK Paderborn 1948 neu.

Nicht alle Abteilungen fanden in den Schoß des kirchlichen Vereins zurück: Aus der DJK Mark war 1934 der SC Grün-Weiß geworden, und auch der SV Heide wollte selbständig bleiben. 2021 schloss sich als Letztes die Fußballabteilung des DJK dem TV 1875 Paderborn an. Die DJK Paderborn war als Verein aufgelöst, allein der Diözesanverband besteht weiter. Von den derzeit 71 Mitgliedsvereinen befinden sich noch drei im Kreis Paderborn, in Mastbruch, Dörenhagen und Delbrück.

Bei der Übergabe im Dezember 2022 hat Bernd Hölscher (links) dem Leiter des Stadt- und Kreisarchivs Paderborn, Wilhelm Grabe, manche Geschichte zu erzählen, hier über die Altliga-Fußballer der DJK/SSG. Foto: Stadtarchiv Paderborn/Andreas Gaidt

Die von Bernd Hölscher initiierte Chroniksammlung besteht aus Fotoalben, Materialordnern und einem Erinnerungsalbum über die Altligafußballer der DJK/SSG, zusammengestellt von Amand Liebelt. Die Sammlung widmet sich zum einen dem Gesamtverein seit 1920, dann aber den einzelnen Abteilungen Leichtathletik (seit 1948), Handball (1948), Luftsport (1952) und Tanzen (1967). Wie in einer lebendigen Chronik üblich, enthält sie nicht nur Texte, sondern auch Fotos, Flugblätter, Zeitungsausschnitte und sogar schmale Festschriften, die zu besonderen Veranstaltungen ausgegeben worden sind.

Damit bietet die Chroniksammlung das Fundament einer Geschichte eines der wichtigsten Sportvereine in der Geschichte des Paderborner Sports überhaupt. Nur eins ist sie nicht: vollständig. So hoffen Bernd Hölscher und das Stadt- und Kreisarchiv darauf, dass noch weitere Ehemalige helfen, mit ihren privaten Stücken die Geschichte der DJK / SSG Paderborn zu ergänzen.