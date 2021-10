Ein Bild von Heinz Nixdorf zum Jubiläum

„Ich bin begeistert, wie realistisch und zugleich künstlerisch akzentuiert Ulla Mersch Heinz Nixdorf und das HNF ins Bild gesetzt hat“, sagte HNF-Geschäftsführer Jochen Vie­hoff. „Wir werden nun einen passenden Platz für das Gemälde finden, um es den Besuchern zugänglich zu machen.“

Ein weiteres Bild, das eine Ansicht des Museums mit der Brunnenanlage im Morgenlicht zeigt, hat das HNF von Ulla Mersch erworben. Die Künstlerin war bereits an zahlreichen Ausstellungen beteiligt, so auch zuletzt an der Aktion „Kunst trifft Garten“.