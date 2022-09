Ein Botschafter auf 24 Räder: Showtruck wirbt für Paderborner Museum

Was der neue Hingucker vom Traktoren- und Modellauto-Museum zu bieten hat

Paderborn

Laut Kraftfahrt-Bundesamt werden jährlich mehr als drei Milliarden Tonnen Güter per Lkw durch Deutschland transportiert. Dass so ein Lastwagen nicht nur nützlich, sondern auch ein echter Hingucker sein kann, beweist nun der neue Showtruck vom Traktoren- und Modellauto-Museum in Paderborn. Mit viel Liebe zum Detail und aufwändiger Airbrush-Bemalung ist ein Truck mit Wow-Effekt entstanden.

Von Jörn Hannemann