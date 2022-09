Ein Café für Paderborns Außenseiter

Der Name ist Programm. Das „Café Auftrieb“ an der Detmolder Straße fängt junge Frauen und Männer auf, die in einer persönlichen Sackgasse stecken. Sozialpädagogen und Psychologen zeigen ihnen Wege zurück in Arbeit und Normalität auf. So sollen Selbstvertrauen und Zuversicht entstehen.

Getragen wird das Projekt von der Grone-Bildungszentren Nordrhein-Westfalen GmbH, und finanziert wird es vom Jobcenter Paderborn. „Wir kümmern uns um schwer erreichbare Menschen mit multiplen Vermittlungshindernissen“, sagte die Niederlassungsleiterin für Paderborn, Höxter und Bielefeld, Claudia Krevet-Alpmann, am Montag bei der Vorstellung des Cafés.

Vermittlungshindernisse können Alkohol- und Drogenabhängigkeit, Arbeits- und Obdachlosigkeit, familiäre Probleme wie eine Scheidung, fehlende Motivation oder auch der schlichte Umstand sein, dass jemand das Vertrauen ins Jobcenter verloren hat. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts gehen in Streetworkermanier in die Treff- und Brennpunkte Westerntor, Zentralstation, Riemekepark und Bahnhof. Sie sprechen die Klientel an, fragen zum Beispiel nach Schulabschlüssen und beruflichen Erfahrungen, informieren über das „Café Auftrieb“ und laden die jungen Leute dorthin ein.

„Im Idealfall wird dann im Netzwerk der Menschen weitererzählt, da hat mir einer geholfen“, hofft Pascal Rewers. Nicht zuletzt im Hinblick auf den Winter gelte es Alternativen zu den üblichen Aufenthaltsorten zu schaffen, betonte sein Kollege Nico Janzen.

Bis zu 20 Personen auf 160 Quadratmeter

Eingerichtet ist das „Café Auftrieb“ in der Detmolder Straße 8, also in zentraler Lage. Auf 160 Quadratmeter können bis zu 20 Personen montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr duschen, ihre Wäsche waschen und satt werden. Sie bekommen aber nicht nur ein Mittagessen, Kaffee oder Wasser, sondern auch die Gelegenheit, einfach mal auszuruhen oder aber, im Gamingraum, Videospiele zu zocken.

Die Sozialpädagogen und Psychologen helfen bei Behördengängen, sind auf Wunsch beim Erstgespräch im Jobcenter dabei, informieren darüber, was den Menschen zusteht, sie vermitteln Praktika und im besten Fall sogar Arbeitsplätze. Aber all das, ohne Druck aufzubauen. „Das Café hat keinen Maßnahmencharakter“, erläuterte Krevet-Alpmann.

Nicht alles ist erlaubt

Es handelt sich zwar um ein offenes Angebot, alles ist trotzdem nicht erlaubt. Wer in den Räumen Alkohol oder Drogen konsumiert oder Gegenstände zerstört, muss gehen. Für so ein Café herrsche in Paderborn Bedarf, sind die Verantwortlichen überzeugt. Vereine wie KIM und SKM seien ausgelastet.

Krevet-Alpmann und ihr Team haben durchaus Verständnis dafür, dass Anwohner der Herz-Jesu-Kirche und Geschäftsleute über die Situation dort nicht begeistert sind. Aber weil es hier eine Toilette und eine Kirche als Dach überm Kopf gebe und mit den Geistlichen gesprochen werden könne, sei der Standort beliebt.

Verbessert sich die Situation am Westerntor?

Vielleicht steuern künftig einige der sozialen Außenseiter das „Café Auftrieb“ an der Detmolder Straße an, so dass der Druck am Westerntor möglicherweise nachlässt. Das Projekt ist erst einmal auf ein Jahr befristet. Ziel ist es, die jungen Menschen wieder ans Jobcenter anzudocken. Wie gut das gelingt, entscheidet darüber, ob das Angebot länger als ein Jahr überdauert.

Die Grone-Bildungszentren Nordrhein-Westfalen GmbH ist bereits in Paderborn mit zwei Standorten am Frankfurter Weg und am Pagendarmweg vertreten. Die Bandbreite der Angebote reicht von der beruflichen Rehabilitation über Profiling, Coaching, berufliche Qualifizierung, Sprachkurse und Ausbildung bis hin zur Vermittlung. Die Kurse richten sich sowohl an Berufstätige als auch an Personen, die Arbeit suchen oder sich umorientieren wollen.