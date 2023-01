Eine Veranstaltung aus Elsen für Elsen

Nach zwei Jahren coronabedingter Abstinenz, feiert der Stadtteil Elsen endlich wieder sein beliebtes Dorffest. Am Sonntag, 11. Juni, soll es wieder soweit sein, kündigen die Veranstalter an. Erneut erwarten sie wieder bis zu 20.000 „Partygäste“.

Das Dorffest Elsen lockt bereits seit mehr als 25 Jahren Besucher aus nah und fern an, wie hier auf dieser Aufnahmen aus 2018 zu sehen ist. Mit einem neuen Festmeilen-Konzept soll Besuchern in diesem Jahr noch mehr Aufenthaltsqualität geboten werden.

Die durch die Interessen- und Werbegemeinschaft organisierte Großveranstaltung hat längst überregionale Strahlkraft und lockt seit mehr als 25 Jahren Besucher aus nah und fern. Auch 2023 warten die Organisatoren mit einem bunten Blumenstrauß aus verschiedenen Schaustellern und Kunsthandwerkern, Mitmachaktionen für die ganze Familie, abwechslungsreichen Liveacts auf zwei Bühnen und dem verkaufsoffenen Sonntag.

Auch lokale Vereine sollen sich, wie gewohnt, auf der Elsener Festmeile präsentieren. Musikalischer Höhepunkt wird in diesem Jahr das Konzert der Goodbeats auf der Windmann-Bühne sein.

Neues Festmeilen-Konzept angekündigt

Jedoch wartet das Team der Interessen- und Werbegemeinschaft auch mit einigen Neuerungen auf. Ziel sei es, das Konzept „noch familienfreundlicher und gemütlicher“ zu gestalten. Mit einem neuen Festmeilen-Konzept soll Besuchern mehr Aufenthaltsqualität geboten werden. So wird der Kirchplatz an der Von-Ketteler-Straße eine zentrale Rolle mit einer der Hauptbühnen und einer Lounge-Area nebst kleiner Familienmeile einnehmen. Der große Kinderflohmarkt findet in diesem Jahr erstmals auf dem Schulhof der Dionysiusschule statt. Hier können die Kinder in entspannter Umgebung ihre Waren anbieten, und die An- und Abfahrt kann reibungsloser und zeitunabhängig vom Festbetrieb stattfinden.

Schlemmen, Shoppen, Musik, sportliche Aktionen und Bierfass-Rollen: „Für alle ist etwas dabei!“, versprechen die Veranstalter. Die Stellplatzvergabe an die Aussteller startet Ende Januar und die Vorbereitungen für die Veranstaltung laufen bereits auf Hochtouren.