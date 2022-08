Ein Kaiser regiert in Marienloh

Auch in Marienloh war es am Wochenende wieder soweit: Die St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Marienloh lud zum Schützenfest ein.

Nachdem am Samstag, 13. August, bereits das Vogelschießen stattgefunden hatte, bei dem sich Thomas Bensick mit dem 217. Schuss zum zweiten Mal nach 1999 zum König krönen konnte und somit die Kaiserwürde erlangte, begann am Samstagnachmittag das Schützenfest in Marienloh.

Am Sonntag folgte im Rahmen der Feierlichkeiten der Aufmarsch des neuen Kaiserpaares samt Hofstaat auf dem Schulsportplatz. Oberst Andreas Mertens begrüßte dabei die zahlreichen Gäste bei perfektem Schützenfestwetter und ehrte zunächst die diesjährigen Jubelpaare. Das 25-jährige Jubelpaar bildeten dabei Nicole Nübel und Edgar Beckebans. Engelhard Müller und Hildegart Gerken sind das 40-jährige Jubelpaar, Anton und Anni Maier das 50-jährige. Wilhelm und Inge Fischer wurden als 65-Jähriges Jubelpaar gefeiert. Anna Winkler nahm schließlich die Glückwünsche für sich und Werner Helle als 70-jähriges Jubelpaar entgegen.

Im Anschluss an die Feierlichkeiten rund um die Jubelpaare wurde zudem der stellvertretende Schießmeister des Schützenvereins, Ronald von Schlegell, vom stellvertretenden Bezirksschießmeister Torsten Zitzke mit dem Ehrenkreuz Sport in Bronze ausgezeichnet und geehrt.

Der stellvertretende Bezirksschießmeister Torsten Zitzke (links) überreichte Ronald von Schlegell das Ehrenkreuz Sport in Bronze. Präses Bernhard Henneke und Oberst Andreas Mertens (rechts) freuten sich mit. Foto: Kevin Müller

Anschließend marschierten die Schützen im Zuge der großen Parade am Hofstaat vorbei, ehe Platzkonzerte auf das Abendprogramm rund um den Ehrentanz sowie den Festball einstimmten.

Am Montag marschiert das Kaiserpaar zusammen mit dem Hofstaat noch einmal am Schulsportplatz mit anschließender Parade auf, ehe der Festball in der Schützenhalle mit Musik von „Törn On“ das diesjährige Schützenfest in Marienloh ausklingen lässt.