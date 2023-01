Ein kleines Stück Frankreich in Paderborn

Auf alle Frankreichliebhaber und -liebhaberinnen wartet auch im Jahr 2023 ein abwechslungsreiches Programm, bei dem sowohl Mitglieder als auch Gäste willkommen sind. In der Regel finden die Veranstaltungen um 19.30 Uhr im Kolping-Forum /Hotel Aspethera, Am Busdorf 7, statt.

Am Samstag, 4. Februar, kann nach zweimaliger Corona-bedingter Verschiebung das Konzert von Véronique Elling im Historischen Rathaus stattfinden. Es beginnt um 19 Uhr. Ab 18 Uhr können Karten (15 Euro /für Mitglieder und Studierende 12 Euro) erworben werden. Die Reihe zu den deutsch-französischen Städtepartnerschaften im Kreis Paderborn wird von Hövelhof und Lichtenau fortgesetzt. Sie stellen am Dienstag, 7. März, ihre langjährigen Aktivitäten mit den Städten Verrières-le-Buisson (Hövelhof) und Mayet (Lichtenau) vor.

Am Freitag, 24. März, treffen sich die Mitglieder um 19 Uhr zur Mitgliederversammlung. Nach den Regularien stellt Egon Hüls, Illustrator des Goldenen Buchs der Stadt Paderborn, seine Arbeit und viele dazugehörende Geschichten vor. Am Dienstag, 2. Mai, präsentiert der Kölner Sprecher und Literaturvermittler Stephan Schäfer anhand von ausgewählten Stellen des Romans „Madame Bovary“ den besonderen Stellenwert und die epochemachende Modernität dieses Werkes von Gustave Flaubert vor.

Der seit vielen Jahren stattfindende französische Lesewettbewerb für Schülerinnen und Schüler startet am Samstag, 6. Mai, um 15 Uhr im Gymnasium Schloß Neuhaus. Die Schulen melden die Kandidaten und Kandidaten bis zum 26. April an. Auch das Boulespiel soll in diesem Jahr nicht zu kurz kommen. „On joue aux boules“ – um 18 Uhr kann man auf dem Vereinsgelände des Bouleclubs Käskösäh im Haxterpark (Nähe Uni) eine sportliche Lektion erhalten. Hier ist eine Anmeldung bei [email protected] bis zum 1. Juni erforderlich.

Abgeschlossen wird das Frühjahrsprogramm mit der „Faites/Fête de la Musique“ am 21. Juni, dem Sommeranfang in der Petite Galérie im Paderquellgebiet. Alle können sich auf verschiedene musikalische Beiträge freuen und auch selbst dazu beitragen. Auch die Gesprächskreise in französischer Sprache werden von der DFG fortgeführt. An den Dienstagen 21. Februar und 16. Mai, bietet Sylvain Victor um 20 Uhr zwanglose Konversation in leichtem Französisch an. Um Anmeldung bei [email protected] wird gebeten.

Am Dienstag, 28. März, um 19 Uhr bietet Mojgan Bringemeier ein digitales Treffen in französischer Sprache an – die ‚Soirée francophone en ligne‘. Auch hier ist eine Anmeldung unter [email protected] erforderlich.

Aktuelle Hinweise, sowie Fotos, Informationen und Berichte sind auf der Homepage der Deutsch-Französischen Gesellschaft veröffentlicht: www.dfg-paderborn.de. Soweit nicht anders angegeben finden die Veranstaltungen in deutscher Sprache statt. Mitglieder und Interessierte sind jederzeit willkommen.