Ein Kreuzgang mitten in der Stadt Paderborn

Sie ist für mich eine der schönsten Kirchen in Paderborn: die Abdinghofkirche, die sich im Herzen der Stadt, direkt neben dem Stadtmuseum befindet. An diesem Ort trifft historische auf zeitgenössische Architektur und zeugt von über 1000 Jahren Stadtgeschichte.

Der Abdinghofbezirk ist für unsere Stadt ein zentraler Ort. Hier wurde am 14. Februar 1016 die erste provisorische Kirche des neuen Abdinghofklosters geweiht. Kein Geringerer als Bischof Meinwerk (um 975-1036) plante hier seine Grablege und stattete das neu gegründete Benediktinerkloster aus. Der „Abdinghof“ war einst der mittelalterliche Wirtschaftshof des Abtes, der Name leitet sich her von „Abbedinchhof“, Hof des Abtes.

Im Stadtmuseum bewahren und zeigen wir zwei (von ursprünglich vier) erhaltene Flügel des mittelalterlichen Kreuzganges: den Südflügel aus dem 12. Jahrhundert sowie den längeren Westflügel, der als Kriegsruine durch einen Nachbau in romanischen Formen in den Jahren 1953 bis 1955 ersetzt worden ist. Von hier aus lässt sich mit einem Blick auf den Klostergarten und die benachbarte Abdinghofkirche die Lebensweise der Mönche eindrucksvoll nachempfinden.

Der Kreuzgang war eine Art Lebensader des Benediktinerklosters. Er diente den Mönchen nicht nur als stiller Raum für die Lektüre, des Gebets oder der Kontemplation, sondern auch für profane Tätigkeiten wie etwa dem Ausbessern der Kleidung oder dem Haareschneiden.

Aus der Vogelperspektive: Die Abdinghofkirche (links im Bild) mit dem Stadtmuseum, der Stadtverwaltung und dem davor liegenden Paderquellgebiet. Foto: Gerd Vieler

Insbesondere der Südflügel sowie die gotischen Fenster lassen das Mittelalter wiederaufleben, zeugen sie doch von einem repräsentativen Bauwerk des späten 12. Jahrhunderts. Nicht weniger eindrucksvoll sind die mittelalterlichen Gewölbekeller, die als Wirtschaftsräume genutzt wurden, wie das frühere Bierlager des Südflügels. Ein Highlight ist der Remter, der Speisesaal des Klosters, mit einem Kreuzgratgewölbe aus einem Anbau von 1680. Vermutlich diente es den Mönchen als Sommerrefektorium. Derzeit wird es anderweitig genutzt und ist der Öffentlichkeit daher leider nicht zugänglich.

Die Geschichte des Klosters endete nach fast 800 Jahren. Mit Napoleon Bonaparte (1769-1821) kam 1803 die Säkularisation auch nach Westfalen. Wie die meisten Klöster und Stifte in Deutschland wurde auch das Abdinghofkloster aufgelöst, verstaatlicht und ab 1816 militärisch durch preußische Streitkräfte genutzt. Aus Klosteranlagen wurden Kasernen. Mit der Zeit gerieten die Gebäude in einen immer schlechteren Zustand, so dass Mitte des 19. Jahrhunderts die Türme und die Gewölbe abgebrochen werden mussten. Die evangelische Christengemeinde wuchs mit den Jahren, 1866 übertrug man ihr daher die ehemalige Klosterkirche. Nach Plänen des damaligen Kreisbaumeister Wendt, der die Kirche mit zwei hohen Spitztürmen versah, wurde sie am 25. April 1871 wieder ihrer alten Bestimmung zugeführt. Nach der Zerstörung durch die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg wurde die Abdinghofkirche erneut aufgebaut und erhielt die heutigen markanten Satteldächer, so wie sie heute vom Paderquellgebiet im Zusammenspiel mit der benachbarten Fassade des Stadtmuseums zu sehen sind.