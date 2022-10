Ein letztes Säbelrasseln vor der großen Kampfnacht

Nach mehrjähriger Corona-Pause heißt es in diesem Jahr wieder: „Ring frei!“ In der Detmolder Stadthalle gibt es an diesem Samstag bei der „Kampfnacht“ acht Boxkämpfe und zwei Vollkontakt-Duelle zu bestaunen. Bevor sie in den Ring steigen, trafen sich am Freitagabend die vier Haupt-Akteurinnen des Abends zum obligatorischen Wiegen im Porsche Zentrum Paderborn.

Vor langem Boxabend in Detmold: Kämpferinnen treffen sich zum Wiegen im Porsche Zentrum Paderborn

Zum offiziellen Wiegen für die „Kampfnacht“ in Detmold begrüßte der Paderborner Porsche-Geschäftsfüher und Hauptsponsor Thomas Meyer die Haupt-Kämpferinnen (von rechts): Beke Bas, Leoni Giebel von der Sportschule Tosa-Inu in Lemgo, sowie deren Kontrahentinnen Futuma Yazidu und Marisa Nenez. Jana Bilokonenko präsentiert mit Thomas Meyer die beiden IBA-Gürtel für die Gewinner.

In der Ausstellungshalle des Autohauses fanden in den vergangenen Jahren bereits zweimal selbst große, erfolgreiche Boxabende statt. Nun wechselt die Veranstaltung mit vielen Akteuren der Sportschule Tosa-Inu in die Stadthalle Detmold.

Die Karten seien bereits ausverkauft, hieß es am Freitag von den Veranstaltern, die das auch als Beleg für das große Interesse am Boxsport in der Region werteten.

Auf dem Programm stehen mehrere Amateur- und Profikämpfe mit Kämpferinnen und Kämpfern aus Lemgo, Hamburg, Bochum und aus der Ukraine. Den ersten Hauptkampf bestreitet die junge Mutter Leonie Giebel aus Lemgo, die gegen Futuma Yazidu aus Tansania um den Intercontinental-Titel im Superfedergewicht kämpft.

Spannung verspricht auch das zweite Top-Duell: Beke Bas aus Lemgo gegen Marisa Nunez aus Argentinien. Als Trophäen winken die Gürtel des Boxverbandes IBA, die hier Porsche-Geschäftsführer Thomas Meyer und Jana Bilokonenko präsentieren.

Zum offiziellen Wiegen begrüßte der Paderborner Porsche-Geschäftsfüher Thomas Meyer als einer der Hauptsponsoren am Freitagabend die beiden Hauptakteurinnen Beke Bas und Leoni Giebel von der Sportschule Tosa-Inu und wünschte den beiden heimischen Teilnehmern viel Erfolg bei ihren Duellen.

Mehr Informationen unter gibt es auf der Internetseite der Kampfnacht.