Ein Manager für die Gewerbegebiete in Paderborn

Die Koalition aus CDU und Bündnis 90/Die Grünen möchte in der Stadt Paderborn eine neue Stelle schaffen: Ein Manager oder eine Managerin für Gewerbegebiete soll zukünftig eine nachhaltige und klimaneutrale Gestaltung bestehender Flächen anstoßen.

Dazu bringen die Fraktionen einen Antrag in den Haupt- und Finanzausschuss ein. Dieser tagt wieder an diesem Dienstag, 6. Dezember. Die Stelle soll einer Mitteilung zufolge zum Sommer besetzt werden und 2023 mit einem ersten Projekt in einem Gewerbegebiet beginnen. Später sollen geeignete Maßnahmen auf weitere Gewerbegebiete ausgerollt werden. Die Stelle soll zudem auf drei Jahre befristet sein.

Industrie und Gewerbe hätten einen erheblichen Anteil an klimaschädlichen Emissionen in Paderborn. Um das Ziel einer klimaneutralen Stadt bis 2040 erreichen zu können, werde mit diesem Antrag ein Schwerpunkt auf diesen Bereich gelegt. Zum Vergleich: 2019 seien laut Klimaaktionsplan der Stadt Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen gemeinsam für etwa 44 Prozent der klimaschädlichen Emissionen verantwortlich gewesen. Der kürzlich beschlossene Klimaaktionsplan umfasse ebenfalls das Projekt „Nachhaltige Gewerbegebiete“.

„ Die Umgestaltung von Gewerbegebieten ist eine komplexe Aufgabe. “ Catharina Scherhans

Die Bedeutung der neu zu schaffenden Stelle hebt Grünen-Ratsfrau Catharina Scherhans hervor. „Die Umgestaltung von Gewerbegebieten ist eine komplexe Aufgabe mit vielen Beteiligten, die entsprechende Kapazitäten und Mittel erfordert. Um dabei erfolgreich zu sein, braucht Paderborn zeitnah ein Gewerbegebietsmanagement“, teilt sie mit. Essenziell sei die enge Abstimmung mit Gewerbetreibenden, Eigentümern und weiteren Nutzern der Gewerbegebiete. Auch CDU-Ratsherr Christian Hartmann unterstreicht die Bedeutung. „Das Gewerbegebietsmanagement soll von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Paderborn getragen werden“, teilt er mit. Diese sei mit Paderborner Unternehmen gut vernetzt und bereits in lokalen Nachhaltigkeitsnetzwerken aktiv. Eine enge Zusammenarbeit solle es zudem mit dem Umweltamt geben, damit Klimaschutz und Klimafolgeanpassung mitgedacht werde.