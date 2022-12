Ein Meer aus Weihnachtsgeschenken für die Paderborner Tafel

Unzählige liebevoll verpackte und mit Tannenzweigen oder Christbaumkugeln dekorierte Weihnachtspäckchen sind von den Mitarbeitern der Kreisverwaltung und der Kreispolizeibehörde sowie vielen Bürgern im Paderborner Kreishaus abgegeben worden. Gedacht sind die Pakete für die Tafel Paderborn, die damit in der Advents- und Vorweihnachtszeit den Menschen in Paderborn eine Freude macht, die weniger haben.

Landrat und Schirmherr der Tafel Paderborn Christoph Rüther und Vera Jennebach, 1. Vorsitzende des Vereins Tafel Paderborn, in dem Meer von Geschenken

Wenn der drei Meter hohe Weihnachtsbaum im Foyer der Paderborner Kreisverwaltung in den vergangenen Tagen nach und nach ein bisschen schmächtiger wirkte, dann dürfte das daran gelegen haben, dass der komplette Eingangsbereich der Verwaltung einem Meer an Geschenken glich, heißt es in der Mitteilung des Kreises.

Vera Jennebach, die 1. Vorsitzende der Tafel Paderborn, war dabei, als die Pakete abgeholt und verladen wurden und sie ist noch immer sprachlos. „Es ist einfach bombastisch, was sich hier angesammelt hat.“ Nicht anders geht es Landrat Christoph Rüther. „Mich haben schon die Bezirksschornsteinfeger überrascht, die mannstark gesammelt und mir auf einen Schlag rund 30 Pakete übergeben haben“, so der Schirmherr der Paderborner Tafel. „Was hier zusammengekommen ist, rührt zu Tränen und zeigt, wie nah die Herzen der Menschen beieinanderliegen“. Er sei jedem Einzelnen, der zu diesem weihnachtlichen Erfolg beigetragen hat, unglaublich dankbar.

Zwei Tage lang hatten die Menschen bis jeweils 18 Uhr Zeit, ihre Präsente im Kreishaus abzustellen. Den eigenen Angaben zufolge verlängerte die Verwaltung am Mittwoch, 14. Dezember, ihre Öffnungszeiten, um auch jenen eine Chance zu geben, die aus beruflichen Gründen erst nach 16 Uhr die Zeit finden. Rund 500 Pakete sind allein in der Aldegrever Straße angekommen. Doch auch bei der Annahmestelle der Tafel Paderborn im Bayernweg, die bereits in die Weihnachtsverteilung gegangen ist, wurde jede Menge angeliefert. „Ich glaube: Je weniger die Menschen haben, desto mehr geben sie“, vermutet Vera Jennebach, die ihren ehrenamtlichen Job seit sieben Jahren macht und sehr liebt.

Dank des großen Engagements der unzähligen Spender geht die erste Vorsitzende davon aus, dass jede bedürftige Familie im Paderborner Stadtgebiet in diesem Jahr mit einer Weihnachtsüberraschung bedacht werden kann.

Auch die Weihnachtsspendenaktion des WESTFALEN-BLATTes unterstützt in diesem Jahr die Tafeln. Mehr dazu finden Sie auf unserer Sonderseite.