Ein Nachtmanager für Paderborn? Frage beschäftigt das Kulturamt

Wird es einen Nachtmanager in Paderborn, besonders im Bereich des Paderquellgebiets, geben? Mit dieser Frage beschäftigt sich nun das Kulturamt der Stadt. Das haben die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses erfahren.

Allerdings wird die Prüfung dort noch einige Zeit brauchen. Das betonten Beigeordneter Carsten Venherm und der neue Leiter des Kulturamtes, Maximilian Zindel. Somit spielt der Nachtmanager auch keine Rolle im derzeit diskutierten Entwurf zum Stellenplan 2023.

Martin Pantke (SPD) hatte mit seiner Fraktion um einen Sachstandsbericht gebeten. Im Juni hatte eine Mehrheit im Haupt- und Finanzausschuss einem Prüfauftrag an die Verwaltung zur Einrichtung einer solchen Stelle zugestimmt. „Es muss uns gelingen, die Interessen einer Universitätsstadt mit jenen der Bewohner der Innenstadt auszutarieren“, sagte Pantke. Auch mit Blick auf Jugendliche, junge Erwachsene, die Gastronomie, auf Veranstalter und Verwaltung.

Unterdessen kündigte Zindel an, dass das Kulturamt sich beispielsweise entsprechende Stellen, etwa in Stuttgart, Augsburg oder Bielefeld, anschauen werde. Dabei gehe es auch um die Frage, ob ein Nachtmanager oder Nachtbürgermeister in Paderborn „generell richtig aufgehoben“ ist.