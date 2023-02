Ein neues Netzwerk im Kreis Paderborn

Die Behandlung von Menschen mit einer fortschreitenden Erkrankung und daraus resultierender begrenzter Lebenserwartung ist ureigenste Aufgabe der Palliativmedizin. Der Kreis Paderborn ist dank gut gewachsener Strukturen im pflegerischen und ärztlichen Bereich aber auch in der Beratung in dieser Disziplin gut aufgestellt. Ein wichtiger Anker ist dabei seit vielen Jahren das Paderborner Palliativnetz. Nun erfährt die hiesige Palliativmedizin mit der Gründung des „Netzwerkes Palliativ- und Hospizversorgung im Kreis Paderborn“ eine weitere Verbesserung.

Rund 20 Expertinnen und Experten hoben den Zusammenschluss jetzt in Paderborn aus der Taufe – und zeigen damit das große Interesse an der weiteren Optimierung der palliativmedizinischen Betreuung von Menschen im Kreis.

2021 gab es die Entscheidung des Bundestages, die Koordination regionaler Netze der Hospiz- und Palliativversorgung zu fördern. Im April 2022 wurden die Förderrichtlinien veröffentlicht, und binnen kurzer Zeit wurde mit großer Unterstützung des Kreises Paderborn der Antrag gestellt.

Kreis Paderborn und AOK Nordwest als Förderer

Longinus Lomp hat als Geschäftsführer des Paderborner Palliativnetzes die Gründung des kreisweiten Netzwerkes maßgeblich auf den Weg gebracht und freut sich insbesondere über die finanzielle Förderung durch den Kreis Paderborn und die AOK Nordwest.

Mit der Zusage der Förderung gelte es nun, vorhandene Strukturen auf diversen Arbeitsebenen zusammenzuführen, schreibt das Palliativnetz Paderborn in einer Pressemitteilung. Die beteiligten Akteure erklären sich demnach bereit, an Arbeitskreisen innerhalb des Netzwerkes etwa im Rahmen von Dienstbesprechungen und Qualitätszirkeln teilzunehmen. Die inhaltliche Zusammenarbeit soll zudem gemeinsam weiterentwickelt werden.

Das Paderborner Palliativnetz engagiert sich im Kreis Paderborn und pflegt seit seiner Gründung die Anbindung von Akteuren in der palliativen Versorgung. Darüber hinaus existiert eine gute Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Paderborn und dem Praxisnetz Paderborn.

Mit der Förderung wird die bisherige Netzwerkarbeit des Palliativnetzes finanziell mit einem Anteil refinanziert und die bisherige Aufgabenstellung des Paderborner Palliativnetz, die patientenbezogene Koordination und Organisation zu organisieren, in eine übergeordnete Zusammenarbeit überführt.

Kreis Paderborn gilt als Vorreiter

„Dabei gab es eine große Unterstützung von allen Seiten und auch darum beneiden uns andere Regionen, die bei der palliativmedizinischen Netzwerkarbeit noch nicht so weit fortgeschritten sind“, sagt Longinus Lomp.

In der Tat gilt der Kreis Paderborn dank etablierter und vor allem übergreifender Zusammenarbeit in Bereichen der Palliativmedizin als Vorreiter. „Das jetzt gegründete Netzwerk ist das organisatorische Sahnehäubchen“, sagt Harald Müller-Huesmann, Vorstandsmitglied im Paderborner Palliativnetz, in dem die Fäden zusammenlaufen.

„Wir nehmen die Betroffenen in den Fokus und vereinen alle erforderlichen Kompetenzen“, sagt Dr. med. Jan Hinnerk Stange, der ebenfalls dem Vorstand des Paderborner Palliativnetzes angehört.

Palliativmedizin bekannter macher

Ein Ziel ist, die Palliativmedizin weiter in den Köpfen der Menschen zu verankern. Dies soll durch Vorträge und andere Veranstaltungsformate gewährleistet werden.

Longinus Lomp hat als Netzwerk-Koordinator eine umfangreiche Agenda: „Wir gehen das Thema voller Enthusiasmus an und wollen zunächst die Verbindlichkeit in den bestehenden Strukturen stärken. Parallel erarbeiten wir weiter gemeinsam inhaltliche Formate. Dabei sind uns neue Netzwerk-Mitglieder herzlich willkommen.“

Weitere Informationen sind zu finden unter www.palliativnetz-paderborn.de