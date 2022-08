Ein Paderborner als Staatssekretär in Düsseldorf

Paderborn/Düsseldorf

Seit gut einem Monat ist Daniel Sieveke (CDU) nun Staatssekretär im NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung von Ina Scharrenbach (CDU). Seitdem fragen sich viele Paderborner: Was macht der Mann nun in Düsseldorf, der bei der Landtagswahl am 15. Mai den Wahlkreis Paderborn mit 41,9 Prozent gewonnen hat? Eines wird im Gespräch mit dem 45-Jährigen sofort klar: Leicht ist ihm die Entscheidung nicht gefallen.

Von Ingo Schmitz