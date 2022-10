Ein Scherbenteppich in Schloß Neuhaus

Eine Ausstellung, die niemand sehen kann, ist ein Widerspruch in sich. So erging es im Winter 2020 Beate Höing und Franziska Reinbothe. Ihre Schau „Erweiterung der Möglichkeiten“ war in der Städtischen Galerie in der Reithalle Schloß Neuhaus fertig aufgebaut, als der Lockdown ihre Möglichkeit, beachtet zu werden, auf null begrenzte. Jetzt kann sie endlich gezeigt werden.

Die Leiterin der Städtischen Galerien und Museen, Andrea Brockmann, stellte am Donnerstag die Ausstellung „Erweiterung der Möglichkeiten“ vor. Für dieses Werk raffte die Künstlerin Franziska Reinbothe eine Leinwand.

„Im Februar 2021 mussten wir die Ausstellung ungesehen wieder abbauen“, erinnerte sich die Leiterin der Städtischen Galerien und Museen, Dr. Andrea Brockmann, am Donnerstag an einen traurigen Moment in ihrer Amtszeit in Paderborn. Abgesehen vom Reiz, sehr unterschiedliche Kunst gegenüberzustellen, fühle sie sich auch verpflichtet, die Künstlerinnen bei den Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht allein zu lassen, begründete sie ihre Entscheidung, die Ausstellung erneut zu präsentieren.

Ein Perserteppich als Vorlage

Paderborns Kunstfreunde werden schnell erkennen, dass das eine gute Idee war. Sie erwartet eine faszinierende Mischung aus Malerei von Franziska Reinbothe, die die Strapazierfähigkeit von Leinwänden und Keilrahmen austestet, und Keramikkunst, die mit Porzellan von Trödelmärkten und aus Haushaltsauflösungen ungewöhnliche Objekte schafft. So wie den drei Meter langen und zwei Meter breiten Scherbenteppich. Er orientiert sich am strengen Muster eines langlebigen Perserteppichs mit sich wiederholenden Ornamenten, Motiven und Bordüren, ist aber selbst höchst vergänglich. An den Rändern hat die Künstlerin Porzellanscherben aufgeschichtet.

Für ihren Scherbenteppich orientierte sich die Künstlerin Beate Höing an klassischen Perserteppichen. Er entstand drei Tage lang vor Ort in Schloß Neuhaus. Foto: Dietmar Kemper

Geschirr zu zerschlagen, ist fester Bestandteil der künstlerischen Arbeit von Beate Höing aus Coesfeld. Für ihre keramischen Skulpturen kombiniert sie seriell produzierte Massenartikel wie kitschige Porzellanfiguren und Fundstücke mit von ihr selbst Geformtem und Glasiertem. Daraus ist zum Beispiel die 14 Meter lange Keramikkette aus Vasen und Tierfiguren entstanden, die in der Ausstellung automatisch die Blicke auf sich ziehen wird. „Beate Höing spielt mit gefundenem Material, den objets trouvés, sie bricht den Kitsch auf und bringt ihn in eine neue Gesamtform“, erläuterte Andrea Brockmann bei der Vorstellung der Ausstellung.

Für eine ganz andere, wenngleich ebenfalls experimentelle Kunst steht Franziska Reinbothe aus Leipzig. „Sie ist durch und durch Malerin und geht immer erst von der Farbe aus“, betonte Andrea Brockmann. Indem sie bis zu sieben Schichten auf die Leinwand auftrage, entstünden dichte Farbbilder.

Rabiater Umgang mit Leinwänden

Aber Franziska Reinbothe interessiere nicht nur die Vorderseite eines Bildes und was auf ihm zu sehen ist, sie interessiere der Prozess der Umformung. Die Künstlerin raffe Leinwände, falte und durchschneide sie, nähe sie partiell zusammen. Sie säge Keilrahmen durch, schraube sie übereinander, breche sie. „Bei ihr wird ein Bild zum Bildkörper, der in den Raum hineinragt, es ist nicht nur zweidimensional an der Wand“, beschrieb Andrea Brockmann die Herangehensweise der Künstlerin.

Beate Höing hat aus Porzellanfiguren diesen "Nymphenhügel" gestaltet. Manch Besucher mag ihn als kitschig empfinden. Foto: Dietmar Kemper

Die Ausstellung unterscheidet sich durch eine ganze Reihe neuer Werke von der, wie sie im Winter 2020 gezeigt werden sollte. Nach der Umgestaltung der Städtischen Galerie in der Reithalle kann sie sich jetzt auch großzügiger entfalten, hat buchstäblich erweiterte Möglichkeiten.

Eröffnung mit Künstlergespräch

Die Ausstellung wird am Sonntag, 23. Oktober, um 16 Uhr im Audienzsaal des Neuhäuser Schlosses eröffnet, mit einem Kaffeetrinken und einem Gespräch, das Andrea Brockmann mit den Künstlerinnen führt. Zu sehen ist „Erweiterung der Möglichkeiten“ bis zum 29. Januar 2023, und zwar dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 2,50 Euro. Zur Ausstellung ist ein 60-seitiger Katalog erschienen, den es für 15 Euro gibt. Die erste öffentliche Führung ist für den 27. Oktober um 16 Uhr angesetzt, jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr gibt es künftig kunstpraktische Studien mit Christina Strunz für Menschen über 50.