Ein schwarzes Kapitel Paderborner Geschichte

„Jede Stadt hat ihre Deportationsgeschichte und jede dieser Geschichten offenbart eine Menge über das psychologische Klima, in dem sie stattfanden. So hat auch Paderborn seine eigene Deportationsgeschichte, über die uns bisher so gut wie nichts bekannt war“. Mit diesen Worten begrüßte und konfrontierte Lilien Eggert, angehende Abiturientin am Gymnasium Theodorianum, die Gäste zur Ausstellungseröffnung im Aula-Foyer.

Die Vorbereitung auf die Ausstellung habe bei ihr und ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, die auch bei der Eröffnung anwesend waren, deutlich gemacht, wie wichtig es sei, gerade auch bei diesem Thema, regionale Bezüge herzustellen. „Auch angesichts des furchtbaren Jahrestages des russischen Angriffs auf die Ukraine, sollten wir uns unsere eigene Verantwortung für eine friedliche Zukunft, frei von Hass, Gewalt und Diskriminierung vor Augen führen. Dafür ist aufrichtiges Erinnern an die Fehler und Verbrechen der Vergangenheit unerlässlich“. Diese mahnenden Worte aus dem Munde einer Jugendlichen prägten die Eröffnung der Ausstellung „RIGA-Deportationen-Tatorte-Erinnerungskultur – Die Deportation deutscher Juden nach Riga, ihre Ermordung und das Gedenken daran“.

Seit dem 10. März 2002 ist die Stadt Paderborn Mitglied im „Riga-Komitee“, damals als 26. Mitglied dieses einzigartigen erinnerungskulturellen Städtebündnisses zur Erinnerung an die über 25.000 jüdischen, deutschen Frauen, Männer und Kinder, die in den Jahren 1941/42 nach Riga deportiert und im Wald von Bikernieki ermordet wurden.

„Großteil der Gesellschaft sah weg“

Hermann-Josef Bentler, Koordinator des Arbeitskreises Regional- und Zeitgeschichte im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge endete seine Begrüßung mit einem Zitat des polnischen Schriftstellers Andrezj Szczypiorsyk (1924-2000, Teilnehmer am Warschauer Aufstand): „Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es keine Vergangenheit gibt, sondern Erinnerung. Nur was ich im Gedächtnis behalte, ist Vergangenheit – alles andere gibt es nicht mehr.“

Dieser Aussage schloss sich Paderborns stellvertretender Bürgermeister Martin Pantke an, der in seinen Grußworten darauf abzielte, dass es Menschen aus der „Mitte der Gesellschaft“ , Nachbarn, Freunde, Geschäftspartner waren, mit Adressen, die es auch heute noch in Paderborn gibt, die zuerst der Diskriminierung, dann den Repressalien und schließlich Deportation und Ermordung zum Opfer fielen -„ und die Gesellschaft sah weg, mit wenigen Ausnahmen auch hier in Paderborn“. Umso wichtiger sei jedes Eintreten gegen Diskriminierung und für Toleranz, wie es ja auch die Schülerinnen und Schüler des Theodarianum betont hatten.

Opfern ein Gesicht geben

Prof. Dr. Katharina von Kellenbach, evangelische Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Paderborn, betonte, auch stellvertretend für die Vorsitzende der Jüdischen Kultusgemeinde, Xenia Nickel, die Bedeutung und Aktualität des Erinnerns. Seit Gründung der Gesellschaft im Jahre 1948 war ein Augenmerk darauf gerichtet, den Opfern einen Namen, ein Gesicht und damit eine Geschichte zu geben und damit der Anonymisierung und damit verbundenen Entmenschlichung entgegenzutreten. Ein Weg, den beide Seiten hier in Paderborn von Anfang an bewusst beschritten hätten, der aber auch jetzt aktuell im wieder neu begangen werden müsse.

Namen, Gesicht und damit eine Geschichte gab dann zum Abschluss Kreis- und Stadtarchivar Wilhelm Grabe in seinem bemerkenswerten Vortrag zu den Abläufen der Deportation in Stadt und Kreis Paderborn. Er zeigte zum einen die Einbindung der örtlichen Behörden und Institutionen in die Organisation und Logistik der Deportation, zum anderen aber vermochte er es, durch die namentliche Nennung von Einzelschicksalen aus anonymen Zahlen wieder Menschen „wie Du und ich“ zu machen und so auch persönliche Bezüge und Betroffenheit zu wecken.

Brandbrief an damaligen Bürgermeister

Sein Vortrag endete auch nicht mit der erfolgten Deportation nach Riga und der unmittelbar anschließenden Ermordung der meisten deportierten Menschen oder mit der zu Kriegsende erfolgten Befreiung der Konzentrationslager. So reagierten die Zuhörerinnen und Zuhörer höchst interessiert auf einen von Grabe erwähnten Brief eines früheren jüdischen Kaufmanns aus Paderborn, dem es glücklicherweise noch gelungen war, das Land zu verlassen und schließlich in die USA überzusiedeln, an den damaligen Bürgermeister der Stadt Paderborn, Christoph Tölle. In diesem Brief beklagt sich dieser ehemalige Paderborner Bürger verbittert darüber, dass seitens des Bundes, aber gerade auch seitens der Stadt nichts in Sachen „Wiedergutmachung“ erfolgt sei und er das Gefühl habe, vergessen worden zu sein. Ob Christoph Tölle auf diesen Brief geantwortet hat, sei laut Grabe noch nicht belegt und bedürfe weiterer Recherche.

Organisiert wurde die Ausstellung vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Kreisverband Paderborn, in enger Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Theodorianum und dem Kulturamt der Stadt Paderborn. Sie ist noch bis zum 15. Februar im Aula-Foyer der Schule zu sehen: Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 16 Uhr, Freitag von 8.30 bis 15 Uhr. Anmeldungen werden unter Tel. 05251/881 4410 oder E-Mail [email protected] entgegengenommen.