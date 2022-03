Ein Todesopfer bei Wohnungsbrand an der Neuhäuser Straße in Paderborn

Bei einem Wohnungsbrand an der Neuhäuser Straße in Paderborn ist am Donnerstagabend nach Angaben der Feuerwehr Paderborn ein Mensch ums Leben gekommen. Details zum Geschlecht und Alter des Todesopfers gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Um 21.58 Uhr wurde die Feuerwehr der Stadt Paderborn mit dem Hinweis "Mennschenleben in Gefahr" zu einem Wohnungsbrand in die Neuhäuser Straße gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand die Wohnung im zweiten Obergeschoss komplett in Flammen und war die Polizei dabei, den Menschen aus den umliegenden Wohnungen aus dem Haus zu helfen. Die Person aus der brennenden Wohnung wurde nicht angetroffen, so dass die Feuerwehr direkt eine Menschenrettung einleitete.

Im Bus der Feuerwehr kümmerten sich Seelsorger um die Bewohner des Hauses. Foto: Feuerwehr Paderborn

Aufgrund der hohen Brandintensität war ein Vordringen vom Flur in die Wohnung zunächst nicht möglich. Erst als die Temperaturen etwas gesunken waren, kamen die Einsatzkräfte weiter und fanden in der ausgebrannten Wohnung eine tote Person vor.

Brandort beschlagnahmt

Die weiteren Bewohner, die unverletzt geblieben sind, wurden durch durch den Rettungsdienst und Notfallseelsorger betreut. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und wird diesen im Lauf des Vormittags genauer untersuchen. Aktuell ist das Haus unbewohnbar. Es besteht Einsturzgefahr. Ein Großteil der Bewohner ist vom Ordnungsamt in einem Hotel untergebracht worden.

Die Feuerwehr Paderborn war mit 60 Einsatzkräften der beiden hauptamtlichen Wachen sowie den ehrenamtlichen Löschzügen Stadtmitte, Stadtheide und Elsen vor Ort. Der Großeinsatz war gegen 1 Uhr beendet.