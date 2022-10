Einbrecher an Supermärkten in Altenbeken und Lichtenau aktiv

In Altenbeken und Lichtenau sind am frühen Freitagmorgen Einbrecher an Lebensmittel-Geschäften aktiv gewesen.

Zwischen etwa 2 Uhr und 2.30 Uhr versuchten Täter in den Markant-Markt an der Hüttenstraße in Altenbeken einzudringen. Die Eingangstür hielt den Einbruchversuchen stand. Auch ein vergittertes Fenster wurde von den Tätern vergeblich angegangen. Die Polizei geht von mindestens zwei Täten aus.

Um 3.38 Uhr löste dann die Alarmanlage des Netto-Markts an der Torfbruchstraße in Lichtenau aus. Ein Wachmann entdeckte Einbruchspuren und alarmierte die Polizei. Hier hatten die Täter ein Fenstergitter verbogen und waren durch das aufgebrochene Fenster in die Geschäftsbüros gelangt. Sie erbeuteten Kartons mit Zigaretten.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.