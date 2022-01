Einbrecher erbeuten in Paderborn Schmuck

Einbrecher sind in Paderborn in zwei Häuser eingedrungen, während sich die Bewohner in ihren Wohnungen aufhielten.

Nach Polizeiangaben öffnete am Sonntagmorgen eine Bewohnerin im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Leostraße gegen 7.50 ein Fenster zum Lüften. Auch die Terrassentür war für etwa zehn Minuten nicht verriegelt. Im Laufe des Vormittags fiel auf, dass im Schlafzimmer zwei Schmuckkästchen entwendet worden waren. Zudem fehlte ein Kopfkissenbezug, den der oder die Täter vermutlich als Beutel für das Diebesgut genutzt haben.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in der Eckardtstraße in ein Haus eingebrochen worden. Der oder die Täter hatten in einem Carport einen versteckten Schlüssel für das Wohnhaus gefunden und waren durch die Hintertür in einen Abstellraum gelangt. Hier wurde nach Beute gesucht. In die Wohnung selbst gelangten die Einbrecher laut Polizei nicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05251/ 3060 entgegen.