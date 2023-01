Einbrecher erbeuten in Paderborn Schnaps und Bargeld

Auf Bargeld und Schnaps hatten es offenbar Einbrecher abgesehen, die in der Nacht zu Dienstag (3. Januar) in ein Restaurant am Neuhäuser Tor eingestiegen sind.

Unbekannte sind in ein Restaurant am Neuhäuser Tor eingebrochen.

Der oder die Täter gelangten nach Angaben der Polizei zwischen 23.30 Uhr am Montagabend und 12.30 Uhr am Dienstag vom Fußweg zwischen Tatort und Parkhaus an die Rückseite des Restaurants. Sie brachen ein Fenster des Restaurants auf und kletterten in das Gebäude.

Im Lokal rissen sie die Schublade aus der Kasse und entwendeten diese. Zur erbeuteten Summe macht die Polizei keine Angaben. Zudem stahlen die Einbrecher mehrere 4,5-Liter Magnumflaschen verschiedener Spirituosen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.