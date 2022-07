Einbrecher flüchten in Paderborn mit gestohlenem  Fahrrad

Ihre Beute haben Einbrecher in Paderborn offenbar gleich für die Flucht eingesetzt: Nach einem Diebeszug durch mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses an der Nordstraße sind die bislang unbekannten Täter mit einem entwendeten Fahrrad in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Mehrere Kellereinbrüche am Wochenende in der Nordstraße - Polizei sucht Zeugen

Wie die Paderborner Polizei am Montag weiter mitteilt, müssen die bislang unbekannten Einbrecher in der vergangenen Woche in der Zeit von Donnerstag, 7., bis Sonntag, 10.Juli, durch die unverschlossene Eingangstür in ein Mehrfamilienhaus an der Nordstraße gelangt sein.

"Von hier begaben sie sich in den Keller und öffneten dort gewaltsam sechs verschlossene Kellerräume", heißt es von der Polizei weiter. Mit einem entwendeten Fahrrad flüchteten die Einbrecher dann vom Tatort in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: "Wer kann Angaben zu diesen Einbrüchen machen?". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251/3060 entgegen.