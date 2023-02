Einbrecher in Paderborn unterwegs

Einbrecher haben am Freitagabend in Paderborn mehrere Häuser und Wohnungen durchsucht. Zur Beute, die sie gemacht haben, gibt es laut Polizei noch keine konkreten Angaben.

Als die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Grabbestraße am Freitag gegen 21.30 Uhr nach Hause zurückkehrte, musste sie feststellen, dass einige Türen, die sie vor dem Verlassen des Hauses geschlossen hatte, geöffnet worden waren. Wie die Polizei ermittelte, hatten sich die Täter durch das Einschlagen der Glasscheibe der rückwärtig gelegenen Terrassentür Zugang verschafft, um anschließend alle Räume im Haus zu durchsuchen.

Während die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Brandisstraße bei ihrer nächtlichen Rückkehr nur bemerken mussten, dass die Einbrecher hier offenbar bereits beim Versuch, eine Fensterscheibe einzuschlagen, gescheitert waren, hatte die Bewohnerin einer Parterrewohnung in der Riemekestraße weniger Glück. Auch sie fand ihre Wohnung komplett durchwühlt vor, nachdem sich die Unbekannten ebenfalls über die Terrassentür Zugang verschafft hatten.

In einem Mehrparteienhaus in der Ludwigstraße wurde in zwei Wohnungen eingebrochen. Dort gelangten die Täter nach dem Einschlagen einer Fensterscheibe zunächst in die Erdgeschosswohnung. Als sie hier in allen Räumen nach Wertsachen gesucht hatten, nahmen sie sich noch die Wohnung im 1. Obergeschoss vor. Auch hier schlugen sie laut Polizei zunächst die Glasscheibe der Eingangstür ein, um dann die gesamte Wohnung zu durchwühlen.

Die Polizei Paderborn fragt mit Blick auf diese Einbruchsserie: „Wer hat verdächtige Personen gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben, die zur Ermittlung der Täter führen können?“ Zeugen werden gebeten, sich unter 05251-3060 bei der Polizei Paderborn zu melden.