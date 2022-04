Einbrecher in Paderborn von Bewohner überwältigt – Eigentümer mutmaßlicher Beutestücke gesucht

Die Polizei hat in der Nacht zu Montag an der Elsener Straße in Paderborn einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher (37) festgenommen – dank eines aufmerksamen und couragierten Bewohners, wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte.

Der laut Polizei drogenabhängige und einschlägig in Erscheinung getretene Paderborner steht im Verdacht, mehrere Einbrüche in Wohnhäuser verübt zu haben. Ein Haftbefehl wurde erlassen. Die Polizei hat vermeintliche Beutestücke sichergestellt, die noch keinen Taten zugeordnet werden können und sucht die Eigentümer.

Seit einigen Wochen sind in Paderborn den Angaben zufolge mehrere Wohnungseinbrüche verübt worden, bei denen der Einbrecher keine auf den ersten Blick erkennbaren Einbruchspuren hinterlassen hatte. Aus den Wohnungen wurden Schlüssel und Geldbörsen, Bargeld in verschiedenen Währungen, Briefmarkenalben sowie Laptops, Mobiltelefone und Gegenstände des täglichen Gebrauchs gestohlen.

In der Nacht zu Montag arbeitete der Besitzer eines Reihenhauses an der Elsener Straße noch in seinem Büro. Gegen 1.30 Uhr hörte er Geräusche aus dem Hausflur. Er sah nach der Ursache und sah eine fremde Person, die durch die Haustür verschwand und weglief. „Couragiert nahm der Mann die Verfolgung auf und stellte den Flüchtenden noch auf seinem Grundstück“, so die Polizei weiter. Der Mann überwältigte den Einbrecher, hielt ihn fest und ließ über seine Frau die Polizei alarmieren. Während der Rangelei mit dem Einbrecher verlor dieser sein mutmaßliches Einbruchswerkzeug.

Kaum sichtbare Spuren

Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Sie fanden noch weitere Tatwerkzeuge und Drogen bei dem 37-Jährigen. Zudem war der Mann mit einem E-Bike, das vermutlich auch gestohlen war, zum Tatort gekommen. In Taschen, die der Tatverdächtige mitführte, wurde Beute entdeckt, die aus einem Haus an der Paderborner Straße in Elsen stammt. Dort war der Täter offenbar in derselben Nacht eingestiegen. Den Einbruch hatten die Bewohner noch nicht bemerkt, als die Polizei nachts klingelte.

Der Tatverdächtige kam ins Polizeigewahrsam. Gegen ihn laufen bereits mehrere Ermittlungsverfahren wegen Einbruchsverdachts. Mehrfach war er von Zeugen oder Geschädigten gesehen und im Zuge der Ermittlungen erkannt worden. Der 37-Jährige hatte sich offensichtlich auf Haus- und Wohnungstüren spezialisiert, die nur zugezogen und nicht verschlossen waren. So konnte er die Türen laut Polizei mit einfachen Mitteln und Geschicklichkeit öffnen, wobei er nur geringe, kaum sichtbare Spuren hinterließ.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Es erging Haftbefehl gegen den Paderborner. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen hat die Polizei mutmaßliche Beutestücke gefunden und sichergestellt, die noch keinen Straftaten zugeordnet werden konnten. Die Polizei hat Fotos der Asservate veröffentlicht und fragt: „Wem gehören die Gegenstände oder wer kann Angaben zu den jeweiligen Eigentümern machen?“ Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.